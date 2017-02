Pellicceria ready-to-wear: TheOneMilano debutta durante la Milano Fashion Week

L’appuntamento è per la sera del 24 febbraio, ore 21.00, quando sfileranno le eccellenze italiane della pellicceria ready-to-wear

Fashion Hall via Burigozzo 6: 8 brand Italiani, 3 New Talents Internazionali e un Gran Finale a cura della casa d’aste NAFA saliranno in passerella per celebrare, con la sfilata Italian Fur Fashion Night, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Pellicceria, la nascita di TheOneMilano, il nuovo salone moda milanese dedicato all’haute-à-porter, alle collezioni ricche di qualità, di capacità di selezione della materia prima, e di attualissimo saper fare.



Gli 8 brand in passerella sono tutti marchi del Made in Italy ed espositori del salone: Gianfranco Ferré Furs; Diego M; Fabio Gavazzi; Giorgio Magnani Luxury; Grandi Fur; Malamatì; Pajaro; Rindi. I 3 New Talents internazionali sono i vincitori del Concorso Remix 2017, nominati nella stessa serata e che trovano in TheOneMilano un primo incontro con le aziende e con il mercato nel quale desiderano lavorare.



La sfilata si conclude con il Gran Finale firmato dalla casa d’aste NAFA, che attraverso la creatività degli otto brand in passerella presenta una selezione di pelli nordamericane tutte contraddistinte da etichette di qualità per contrassegnare quella che sarà una vera e propria limited collection del brand NAFA.



“Un salone cosmopolita come TheOneMilano vuole, attraverso questa passerella speciale, tutta Made in Italy e realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Pellicceria, sottolineare le sue profonde radici e il suo storico know-how italiano nonostante che il suo spirito sia a livello di espositori che di visitatori assolutamente internazionale” afferma Norberto Albertalli Presidente di TheOneMilano “Abbiamo scelto di dedicare la passerella al prêt-à-porter in pelliccia perché rappresenta una di quelle eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Attraverso i marchi che saliranno in passerella va in scena un’istantanea che dimostra come mondo della moda e mondo specializzato della pellicceria oggi colloquino: è il tema di TheOneMilano e la sfilata Italian Fur Fashion Night ne è una bellissima sintesi”.



TheOneMilano è il Salone del prêt-à-porter femminile d’alta gamma, della pellicceria e degli accessori, organizzato da Ente Fieristico Mifur: forte della partecipazione di 286 brand si presenta al pubblico internazionale della fashion week con un'offerta solida e affidabile. Nomi storici, grandi brand e nuove realtà saranno in mostra dal 24 al 27 febbraio a fieramilanocity con le loro collezioni per il prossimo autunno-inverno: una proposta ricca, ad alto contenuto moda e in linea con l’evoluzione dei gusti e dello stile.