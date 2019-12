Time, Greta Thunberg persona dell'anno 2019

Il Time ha incoronato Greta Thunberg come persona dell'anno 2019. L'attivista svedese, 16 anni, e' diventata famosa in tutto il mondo per la sua campagna di lotta ai cambiamenti climatici.

Time: Joshua Wong a Greta, "Combattiamo insieme per il futuro"

L'attivista pro-democrazia di Hong Kong più in vista, Joshua Wong, ha espresso su Twitter le sue congratulazioni a Greta Thunberg, scelta dalla rivista Time come persona dell'anno. "Greta, sei motivo d'ispirazione per me e molte altre persone nel mondo, specialmente quando dici 'semplicemente non possiamo continuare a vivere come se non ci fosse un domani, perché un domani c'è'. Combattiamo insieme per salvare la nostra casa, il nostro Pianeta e il nostro futuro", si legge nel tweet.