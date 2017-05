Tiphaine, avvocato 32enne, sexy e determinata: chi è la figliastra di Macron

Tailleur color carta da zucchero Louis Vuitton, "prestato" dalla maison per l'occasione speciale, che richiama alla mente i completi scelti da Jackie Kennedy e Melania Trump. Capelli raccolti e decolleté con tacco a spillo color nude abbinate alla borsa. Così Brigitte Trogneux si è vestita per insediarsi all'Eliseo con il marito Emmanuel Macron. Una scelta, quella della premiere dame 64enne, che ha fatto discutere: sia per la gonna troppo corta, ben sopra il ginocchio, sia per il fatto che il completo le fosse stato "prestato". E per quel bottone chiuso della giacca con doppia abbottonatura sopra il tubino. Ma la vera sorpresa della giornata è stata la figlia di Brigitte Macron, nata dal suo primo matrimonio, Tiphaine Auzière, giovane, bella e chic. La ragazza ha subito attirato l'obiettivo dei fotografi rubando la scena alla madre e si è dimostrata anche determinata e grintosa nel difendere sua madre dagli attacchi arrivati dalle opposizioni.

Avvocato di 32 anni, Tiphaine Auzière è una candidata parlamentare per il movimento La Republique En Marche di Emmanuel Macron. E' stata una delle supporter più preziose del neopresidente durante la campagna elettorale, in campo nella zona di Hauts-de-France da cui proviene.