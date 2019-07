In Minami-Aoyama (Tokyo), apre il primo monomarca Homme Plissé Issey Miyake (3-18-14 Minami Aoyama, Minato, Tokyo 107-0062). Un’area progettata dal designer Tokujin Yoshioka in una delle vie centrali dello shopping nella capitale giapponese. Come scrive Crisalide press, il concept del nuovo flagship store è quello di ricreare il divertimento e l’emozione di un “monozukuri no gemba (workshop)” a cui i visitatori possono assistere.

Per la prima volta in negozio viene mostrata una macchina per la realizzazione del plissè, affiancata da una pressa e una cucitrice, come quelle utilizzate in fabbrica. Sarà in display il metodo ideato da Issey Miyake – “seihin pleats (product pleats)” – con il quale il tessuto viene plissettato, tagliato e cucito fino a 1.5 volte la normale dimensione. Frutto di lavorazione meccanica e manuale, è sorprendente vedere in prima persona la realizzazione di un capo HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE.