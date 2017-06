Tormentoni estivi: il 2017 l’anno della musica italiana

Come ogni estate con l’arrivo del caldo, del sole si ripete lo stesso scenario: con quella canzone che ti entra nella testa e non ti esce più. Quei motivetti che non puoi fare a meno di canticchiare, anche se non ti piacciono, anche se non sai le parole o che sono completamente distanti dai i tuoi gusti musicali. Ovviamente parliamo del tormentone estivo che riesce a farti cantare, ballare e scatenare da giugno fino settembre, quella canzone che ascolteremo fino alla nausea, sperando di non sentirla più.

Negli anni si sono susseguiti pezzi che sono diventati colonne sonore della stagione più amata, da “Vamos a la playa” dei Righeira “Tre Parole”di Valeria Rossi, o “Estate” dei Negramaro. In occasione della Giornata Internazionale della Musica che si svolge il 21 Giugno, Hundredrooms ha selezionato le hit del momento che canteremo in macchina, sotto l’ombrellone o che balleremo durante i dj set. Da anticipare che, mai come quest’anno, la musica italiana gode di ottima salute, piazzando differenti hit nelle più alte posizioni delle classifiche.

Despacito - Luis Fonsi

“Pasito Pasito, suave suavecito” il motivetto che ti entra in testa e non ti esce più. La canzone che ha già “tormentato” le nostre orecchie sin da gennaio sembra infatti essere il tormentone dell’estate 2017. Il pezzo scritto e cantato da Luis Fonsi ha rotto tutti i record entrando nelle classifiche di tutto il mondo: diventando numero uno nella prestigiosa Billboard Hot 100; artisti internazionali che hanno voluto ricantare la canzone come Justin Bieber nella versione “Despacito Remix”; è la canzone più ascoltata di Spotify in un giorno 6.291.000 volte, e il video ha totalizzato quasi 2 miliardi di visualizzazioni su Youtube. La canzone, dal tema vivace e con un ritornello orecchiabile, parla di quella chimica e di quella attrazione immediata che si genera tra un uomo e una donna al momento dell’incontro.

“Volare” - Fabio Rovazzi & Gianni Morandi

Se l’anno scorso siamo “Andati a comandare”, quest’anno siamo pronti per “Volare”! Il featuring impossibile che nessuno si sarebbe mai aspettato con il mitico Gianni Morandi è già un successone, più di 35 milioni di visualizzazioni su Youtube, e prima nella classifica di Itunes. Il video è una vera propria trovata geniale con il rapimento della moglie di Morandi e con una storia surreale, arricchita anche dalla partecipazione di personaggi del mondo del web e dello spettacolo (Javier Zanetti, Saluda Andonio e gli immancabili Jax e Fedez). La canzone “non ci fa volare”, però siamo sicuri che la sentiremo tutta quest’estate.

Something just like this - The Chainsmokers feat Coldplay

Nella top 3 delle canzoni più passate dalle radio italiane, secondo la classifica di EarOne. Il duo americano ha piazzato un successo dopo l’altro, quest’ultimo brano è molto distante dalle hit “Selfie” e “Closer”. Something Just Like this è una perla di bellezza, una ballad che si intreccia su un arrangiamento EDM che va in crescendo, resa tale grazie anche alla voce del cantante dei Coldplay, Chris Martin. Dal ritmo orecchiabile e con il ritornello che ti entra in testa “I want something just like this, Doo-doo-doo, doo-doo-doo”.

Pamplona - Fabri Fibra & The Giornalisti

La band rivelazione dell’anno con le canzoni “Sold out” e “Completamente” con il rapper “Fenomeno” Fabri Fibra, generano un'accoppiata esplosiva. Il ritornello ti entra subito in testa “Siamo come i tori a Pamplona/Pa-Pamplona!”

Un testo non banale, ma di denuncia,come è nello stile del cantante di Senigallia che mischia il glamour con la cronaca nera italiana. Come cita il testo “l’estate comincia adesso!” vediamo se questa canzone riuscirà ad arrivare alla fine della bella stagione.

Súbeme la Radio - Enrique Iglesias

Come ogni anno non può mancare l’immancabile canzone estiva di Enrique Iglesias che ci accompagna ormai sin dal 2014, facendoci ballare sulle spiagge con Bailando, El Perdón e Duele el Corazón. Oscurata un poco dalla potenza di Despacito, di sicuro ha tutte le carte in regola per farci danzare grazie a un motivetto accattivante in pieno stile reggeaton “Súbeme la radio que esta es mi canción”. Curiosità: nel video registrato a La Havana, il cantante spagnolo indossa la stessa maglietta con la quale si ferì con un drone nel 2015.

Tra le granite e le granate - Francesco Gabbani

Dopo aver fatto ballare tutti, persino la scimmia, con la sua “Occidentali’s Karma”, il trionfatore del Festival di Sanremo ritorna con un'altra canzone di successo. “Tra le granite e le granate” è un brano dal ritmo molto orecchiabile con un ritornello che ti rimane subito in testa, soprattutto per il gioco di parole con il termine “E-state”. Come sempre le canzoni di Gabbani non sono mai banali, fotografano perfettamente la situazione della bella stagione da quella situazione del divertirsi forzatamente, tra creme solari e giochi d’acqua, mentre nello stesso tempo si continua a vivere la noiosa quotidianità.

Symphony - Clean Bandit & Zara Larsson

Un pezzo che ti colpisce sin dal primo ascolto, unendo l’anima classica e techno della band inglese Clean Bandit e la splendida voce della svedese Zara Larsson, la cantante rivelazione del 2016 che ha collaborato anche con Dj di fama internazionale come David Guetta. Symphony, è tra le canzoni più passate dalle radio italiane, e una tra le più Shazzamate. Il brano è ottimo per un aperitivo in riva al mare al tramonto o per un viaggio in macchina con gli amici..

Lento/Veloce - Tiziano Ferro

Il mestiere della vita, sicuramente Tiziano lo fa benissimo, sfoderando sempre nuove hits. Lento/Veloce è un brano che fonde le due anime del cantante di Latina, quella hip hop e R’n’B con il pop italiano. Il ritornello contiene tutto il senso della canzone: l'amore si divide tra ciò che è veloce e quindi facile, e ciò che è lento, difficile, come sentimento, lungo e spesso travagliato. Sicuramente, uno dei tormentoni italiani, che ascolteremo per tutta la bella stagione essendo anche la canzone di una famosa pubblicità di un cornetto gelato. Il cantautore sarà in tour per tutto il periodo estivo riempiendo gli stadi da Nord a Sud, avendo così la possibilità di apprezzarlo .

Be Mine - Ofenbach

I due astri della nuova musica elettronica francese, Dorian Lo e César de Rummel,hanno sfornato questo successo “Be mine”, molto conosciuta essendo anche inserita in un celebre spot televisivo. Il duo parigino, è diventato famoso grazie al web soprattutto per i loro remix di canzoni come “Hold Back the river di James Bay” e “Feel the Vibe di Bob Sinclair” . Il video è piacevole, due ragazzi legati e imbavagliati vengono sedotti da una ragazza che si prende gioco di loro. Il motivetto ti si appiccica subito alla mente “And I want you to be mine”, e la base di deep house music mista a sonorità rock, ti farà venire la voglia di ballare sul tavolo!

Senza pagare - Fedez & Jax

Dopo il successo della scorsa estate “Vorrei ma non posto” , il duo rap cerca di bissare il successo con “Senza pagare”, con il featuring del rapper internazionale T-Pain. I due creatori di Newtopia (Fedez & Jax) stanno rivoluzionando il modo di fare musica, internazionalizzando le loro produzioni unendo generi musicali fino a poco tempo fa sconosciuti agli ascoltatori italiani. Il videoclip è molto divertente con la presenza di Pio & Amedeo che approfittano di tutti le situazioni per evitare di pagare facendo gli “emigratis”. Nel video anche l’amico Rovazzi, la fidanzata Chiara Ferragni e una presenza illustre come Paris Hilton coinvolta nei simpatici balletti.