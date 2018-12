Torna CineBus, l'evento cinematografico on the road: tappe a Napoli e Roma

Proiezioni, dibattiti, incontri, casting e masterclass. Tutto questo a bordo di un truck. Torna CineBus, il primo festival cinematografico on the road che porterà nelle piazze le attività targate Social World Film Festival. “Dopo il fortunato esperimento dello scorso anno con la prima edizione in giro per la Campania tra Napoli, Benevento e Salerno -così il regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo- questo innovativo format sbarcherà anche a Roma per consentire a tutti di avvicinarsi alla settima arte e dare grande visibilità ai giovani talenti del nostro Paese”. Il CineBus farà tappa venerdì 21 dicembre a Napoli in Piazza dei Martiri e domenica 23 dicembre a Roma in Piazza del Popolo.

Verranno proiettate opere provenienti da tutto il mondo vincitrici dell’ultima edizione del Social World Film Festival, alla presenza dei registi, autori, produttori e attori. I lavori saranno valutati da giurie composta da studenti ed esperti di cinema che attribuiranno i premi CineBus alle categorie lungometraggio, documentario e cortometraggio, Smile e Screen-play.

Spazio a masterclass di regia, linguaggio cinematografico, recitazione, ma anche coreografia, yoga, lotta e armi per il training dell’attore, e a street casting a cura di PM5 Talent, Paradise Pictures e il casting director Emanuele Donadio alla ricerca di nuovi volti per il cinema e la tv. Verranno inoltre presentati il romanzo “Le verità” e l’Annuario del Cinema Breve editi da Cinema Edizioni. E ancora, realtà virtuale con spot e opere VR 360° 3D, cinema in verticale, Young Film Market e Stati Generali del Cinema Giovane e Indipendente.

A bordo verranno effettuate le riprese dello spot per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo in collaborazione con il Consiglio Regionale della Campania - Forum Regionale della Campania. Incontro su curiosità e retroscena delle scenografie delle tre serie televisive made in Campania di maggior successo (“L’amica geniale”, “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Gomorra - La Serie”), a cura della Film Commission Regione Campania.

L’ingresso a tutte le attività proposte per il CineBus è totalmente gratuito e libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili salvo per le masterclass che, seppur totalmente gratuite, è necessario prenotarsi inviando una mail a masterclass@cinebus.it.

L’evento itinerante è organizzato dall’Ente Social World Film Festival sostenuto dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, con l’adesione della Film Commission Regione Campania, il patrocinio del Comune di Roma e Comune di Napoli e la collaborazione di Radio Marte, Canale 21, Italian Film Factory, Paradise Pictures, Università del Cinema - sede di Acerra, PM5 Talent, PubliPeas, Imprenditori di Sogni, Gaetano Paolella Pizzeria, T&D Angeloni Trasporti Cinematografici.