Toscana, ecco cinque delle migliori località ancora poco frequentate

TOSCANA “NOT FOR TURIST”

Ecco cinque delle migliori località ancora poco frequentate della regione

La Toscana, terra simbolo dell’Italia in tutto il mondo, meta per eccellenza del Belpaese è una delle zone più turistiche di tutta Europa. Conosciamo bene le sue splendide città d’arte, le fantastiche coste e l’incantevole entroterra collinare, ma ci sono delle località che ancora restano fuori dai grandi flussi turistici e che mantengono intatto il loro fascino caratteristico. Partendo da una ricerca sulle rotte meno conosciute (ma comunque piene di fascino) effettuata dalla redazione online di Expedia, in esclusiva per Affaritaliani.it sono state selezionate cinque delle migliori mete ancora poco turistiche da visitare in Toscana per godersi la pace e la tranquillità tipiche di una delle zone più belle dello stivale.

Centro Terme Benessere Vignoni



Cominciamo questo viaggio da Capalbio, borgo della Maremma Toscana in provincia di Grosseto. Si tratta del comune più a sud della regione, confinante con il Lazio. Per il valore ambientale e l’importanza sotto i profili storici e artistici, in epoca rinascimentale è stato soprannominato la Piccola Atene. Si tratta di un borgo medievale situato su una collina, dalle cui mura e castello si possono ammirare il mar Tirreno e i laghi si San Floriano e Acquato. Meta perfetta per tutti coloro che cercano una vacanza ricca di passeggiate e biciclettate nella natura, ma che non vogliono rinunciare alle belle spiagge. La zona è inoltre sede di produzione di diversi vigneti DOC e ospita numerose cantine.

Continuiamo con Pieve di Santo Stefano, un piccolo borgo situato sull’Appennino in provincia di Arezzo, proprio al confine con le Marche e l’Umbria. Il comune è bagnato da un giovane Tevere, dalle acque non ancora bionde e circondato dalle tipiche zone boschive degli Appennini del centro Italia. Una piccola oasi di tranquillità per ritrovare il proprio contatto con la natura e scoprire una cucina “di confine” vista la sua posizione tra tre regioni. Interessanti il suo Archivio Diaristico Nazionale e il Piccolo Museo del Diario. L’Archivio, fondato nel 1984, ha catalogato più di 8.000 testi tra diari, memorie e epistolari. Una vera voce della storia delle persone comuni da leggere immersi nella pace della natura e del borgo.

Proseguendo il nostro viaggio torniamo in Maremma e più precisamente a Pitigliano, in provincia di Grosseto. Borgo antichissimo, con presenza umana dimostrata già dal Neolitico, è ora una delle poche cittadine etrusche ancora abitate della zona. Situato su una collina di Tufo nella quale è stato scavato, Pitigliano viene anche chiamato la Piccola Gerusalemme, grazie alla numerosa comunità ebraica presente fin dal XVI secolo. Un luogo ricco di storia e cultura risalenti fin dalla presenza etrusca, della quale si possono ancora ammirare le Vie Cave, vie di comunicazione e difesa scavate nel tufo, le meravigliose Necropoli e le Città dei Morti, oltre al Museo Archeologico dell’Antica Civiltà Etrusca. L’antico ghetto ebraico, il Palazzo Orsini e l’acquedotto Mediceo completano i luoghi storici di un borgo imperdibile.

Il nostro percorso ci porta ora nella Val d’Orcia, nell’ antico borgo di origine etrusca di San Quirico d’Orcia in provincia di Siena. Il paese si trova al centro della Val d’Orcia, meta perfetta per partire per diverse gite a piedi, in biciletta o in moto, in uno dei paesaggi forse più tipici di tutta la Toscana. Luogo di passaggio dell’antica e ora ripristinata Via Francigena che attraversa quello che è stato riconosciuto come patrimonio culturale dall’UNESCO. In ogni direzione ci si muova si troveranno paesaggi e scorci indimenticabili, ma teniamo a consigliarvi la Colleggiata, gli Horti Leonini e la frazione di Bagno Vignoni con la vasca dalla quale sgorgano calde acque termali utilizzate sin dai tempi degli insediamenti romani e visitate lungo gli anni da personaggi di rilievo come Lorenzo de’ Medici, Papa Pio II e Caterina da Siena. Le acque della vasca defluiscono nel Parco Naturale dei Mulini, caratterizzato dalla presenza di quattro mulini medioevali scavati nella roccia.

Arriviamo infine a Castagneto Carducci, comune dell’alta Maremma in provincia di Livorno, che deve il suo nome al celebre poeta che visse qui durante i primi anni della sua vita presso la località Bolgheri. Si tratta di un piccolo borgo collinare dominato dal castello dei Conti della Gherardesca. Un tempo interamente circondato da mura difensive, di queste ne sopravvive ora solo il fronte rivolto verso il mare. E proprio verso questo versante, sulla costa, si trova una piacevole spiaggia. Si tratta di un paese che ha la caratteristica di essere un ottimo punto di incontro tra mare e campagna e questo si rivela nella sua tipica tradizione enogastronomica. Da notare anche le splendide chiese della Propositura di San Lorenzo, del Santissimo Crocifisso e della Madonna del Carmine, di recente dichiarata sede del costituendo Museo dei paramenti sacri. Per i cultori del Poeta, sono degni di nota il Viale dei Cipressi e il Cimitero Monumentale di Bolgheri, dove riposa “nonna Lucia”, entrambi descritti da Carducci nell’ode Davanti San Guido.