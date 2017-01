Totò, museo e casa abbandonati. Video

Il museo e la casa di Toto' sono in completo stato di abbandono, e' questa la denuncia mossa da Francesco Ruotolo, ex consigliere della Municipalita' III e oggi delegato alle iniziative alla memoria del principe De Curtis. Il 15 aprile 2017 sara' il 50esimo anniversario della scomparsa di Toto', per quella data ne' il museo ne' i lavori nella sua abitazione saranno completati, lavori avviati da circa vent'anni, nonostante per il 'Maggio dei Monumenti' siano stati annunciati numerosi eventi riguardanti Toto'. Ruotolo chiede alle istituzione di mantere fede agli impegni presi da tempo e mai realizzati.

IL VIDEO