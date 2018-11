Tripadvisor: nuove funzioni, profili e post in stile Instagram

Tripadvisor si rinnova. La piattaforma che permette di condividere informazioni sulle proprie esperienze di viaggio vara nuove funzioni. Oltre alle recensioni, i viaggiatori possono ora trovare consigli di persone ed esperti di cui si fidano, possono seguirli e avere una "bacheca" di contenuti, sullo stile tipico dei grandi social network. Con cosi' tante fonti di informazioni a disposizione, il rischio e' perdersi. Da oggi gli utenti iscritti potranno ricevere suggerimenti da chi hanno scelto di seguire, con profili e post simili a quelli di Instagram. Oltre alla possibilita' di mettere "Mi piace", di ripubblicare e di condividere le recensioni, adesso gli utenti hanno accesso a video, foto, articoli e guide creati da amici, familiari, marchi, editori e influencer (tra i quali La Stampa, Il Signor Franz, Insopportabile e A Day in Rome). I viaggiatori possono scoprire consigli e raccomandazioni attraverso il loro feed viaggi: dopo aver effettuato l'accesso, la homepage di ogni membro si trasforma in un feed personalizzato di informazioni basate su chi hanno deciso di seguire, proprio come Instagram o Facebook.



Quando un membro ricerca una destinazione specifica, il suo feed viaggi mostra automaticamente contenuti rilevanti della community globale di TripAdvisor. Per esempio, un membro che sta pianificando su TripAdvisor un viaggio a Parigi, scoprira' informazioni utili come un articolo di un critico gastronomico sul miglior ristorante della citta', una guida di viaggio di un influencer sulle esperienze da non perdere, una recensione di un amico su un nuovo hotel vicino alla Torre Eiffel. TripAdvisor permette cosi' di passare "dall'ispirazione all'azione": basta un click per andare sulla pagina di un ristorante e prenotare un tavolo senza lasciare il sito o la app. Tra le nuove possibilita' c'e' quella di creare viaggi: i membri possono inaugurare o accedere a itinerari creati in forma collaborativa con amici e familiari. I viaggi possono anche essere resi pubblici e condivisi con la community. Per esempio, i membri possono creare guide approfondite, itinerari o semplici liste dei desideri di cose da fare in viaggio come "I 10 ristoranti top di New York", "I migliori musei di Londra" o "48 ore a Singapore". Gli iscritti, infine, possono trovare e seguire su TripAdvisor i loro amici di Facebook in modo da vedere le loro recensioni e i loro punteggi di hotel, esperienze e ristoranti. "Stiamo facendo si' che TripAdvisor sia ora la risorsa da consultare per ogni aspetto del viaggio", ha commentato Stephen Kaufer, presidente e ceo di TripAdvisor. "Con l'introduzione di nuove voci, i viaggiatori possono ora pianificare meglio i loro viaggi trovando facilmente i loro hotel, esperienze e ristoranti ideali. Nelle prossime settimane daremo il benvenuto ad altri brand e influencer e permetteremo ai membri di caricare e condividere video e articoli".