Triumph, a Milano il flagship store più grande d'Europa

Triumph Motorcycles, iconico brand inglese, apre a Milano il più grande flagship store d’Europa. 3000 metri quadri per regalare ai propri clienti un’esperienza immersiva nell’heritage del marchio british; un concept innovativo, declinato sui valori di unicità, stile e affidabilità, dove tutto parla di customizzazione per coinvolgere ed emozionare appassionati di motociclette e non solo.

Dalla mente creativa e imprenditoriale di Giuseppe Carucci, CEO & FOUNDER South Garage Motor Co, nasce un format unico che accompagna i clienti verso un viaggio fatto di eccellenze, attenzione ai dettagli e servizio.

Un concept store esclusivo nel suo genere che racchiude in sé tre anime dello stesso mondo: la concessionaria Triumph Milano, l’atelier South Garage e il South Garage Cafè & Bistrot.

IL NUOVO FLAGSHIP_

Il nuovo store è prima di tutto il posto ideale per vivere e scoprire il mondo delle motociclette made in Hinckley: grande esposizione di motociclette, abbigliamento e accessori.

Un vero e proprio atelier delle motocicletta, reso ancora più suggestivo dai capi di abbigliamento Triumph, ispirati alla moda dei riders inglesi dallo spirito ribelle, libero ed intraprendente.

Nello spazio dedicato all’assistenza, il brand ridefinisce il concetto di “officina”, con un laboratorio in cui i tecnici motoristi Triumph si prendono cura dei veicoli in un ambiente pulito, elegante e altamente tecnologico, in linea con il posizionamento del brand.

Grande attenzione anche al post vendita con un’officina ultra moderna con 5 ponti e un sistema all’avanguardia per lo smaltimento dell’olio esausto.

Amore quasi maniacale per il dettaglio dove nulla viene lasciato al caso.

IL CONCEPT STORE_

Un punto vendita che presenta una visione distintiva del concetto di servizio al cliente. Un luogo dove maestria e artigianalità si incontrano per raccontare un nuovo stile di vita: ricerca dei materiali – dai pellami ai tessuti di giacche e camicie – cura sartoriale che solo i vecchi maestri sanno ancora regalare sono il punto focale della filosofia di questo inedito concept store.

Al suo interno sorgerà anche il South Garage Cafè & Bistrot, che offrirà un’esperienza inedita grazie alla consulenza del noto critico enogastronomico Paolo Vizzari.

Il concept dello store Triumph Milano declina in chiave gourmet la customizzazione generalmente applicata alle motociclette. Un’idea rivoluzionaria per il mondo della gastronomia, in linea con il concetto di “tailor made”: offrire qualità ed eccellenza senza compromessi, rispettando i gusti di ogni ospite.

«Triumph Milano, vedrà uniti sotto lo stesso tetto ricerca, esclusività, stile, passione e design – dichiara Giuseppe Carucci – Tutto questo contribuirà a rendere unico e speciale uno scenario in cui ciascun cultore del “bello e ben fatto” troverà il riferimento ideale per vivere in modo intenso e appagante le proprie passioni.»

«Il punto vendita è il luogo in cui il brand esprime, nelle sue diverse declinazioni, i propri valori e la propria visione. – afferma Andrea Buzzoni General Manager Triumph Motorcycles Italia - Milano è l’unica città cosmopolita d’Italia, crocevia per mondi molto vicini al nostro sistema valoriale: dinamismo, design, lifestyle e passione per le due ruote.» «L’apertura di un progetto così innovativo – continua Buzzoni - vuole essere un omaggio ai nostri tanti appassionati milanesi, un luogo di incontro attraente e accogliente dove vivere e condividere la propria passione made in Britain. »