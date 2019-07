Triumph, campagna green: al via il progetto di ritiro dei reggiseni usati

Together We Recycle. Con questo progetto Triumph mira a stimolare l'impegno verso il pianeta attraverso scelte d’acquisto intelligenti e più sostenibili. L’iniziativa sarà attiva tra agosto e ottobre 2019 in oltre 4.000 punti vendita in tutta Europa; in Italia verrà implementata dal 1 settembre al 31 ottobre nei negozi monomarca Triumph diretti, franchising e outlet oltre che in più di 1.000 rivenditori multimarca. Il progetto nasce dalla partnership tra Triumph e Texaid - una delle principali organizzazioni in Europa leader nella raccolta, smistamento e riciclo dei tessuti usati - e prevede la possibilità di portare, presso uno dei punti vendita aderenti, capi d’abbigliamento di qualsiasi brand, con l’obiettivo di raccoglierli e dare loro nuova vita, sostenendo così la transizione verso un'industria tessile più circolare.