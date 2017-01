Trump, Melania in abito bianco incanta Bill Clinton. Furia Hillary. FOTO

La sensualità di Melania Trump fa ingelosire Hillary Clinton. Secondo una ricostruzione del Daily Mail, Bill Clinton ha apprezzato visibilmente la presenza della nuova first lady Melania Trump, osservandola a lungo. Accanto a lui Hillary Clinton, impegnata inizialmente in una conversazione con Michelle Obama. Ma appena si è resa conto degli sguardi “interessati” del marito, si è voltata mostrando un’espressione di disappunto...

E' firmato dallo stilista Herve' Pierre, direttore creativo di Carolina Herrera fino al febbraio 2016, l'abito color vaniglia scelto dalla first lady Melania Trump per i balli inaugurali. Secondo quanto riporta il sito di moda Wwd, Melania avrebbe collaborato con Pierre alla creazione dell'abito, proprio come faceva Jackie Kennedy che dava precise indicazioni ai suoi stilisti, spesso anche creando bozzetti.



Primo ballo da presidente in carica per Donald Trump e la first lady Melania. Hanno danzato sulle note di "My Way" di Frank Sinatra. Melania ha sfoggiato un abito bianco con le spalle scoperte e spacco mozzafiato. Sul palco con loro, oltre al vice prsidente Mike Pence e la moglie Karen, ha danzato tutta la famiglia di Trump. Il nuovo presidente ha scelto personalmente "My Way", cioe' "a modo mio", per il "il Liberty Ball" che sara' seguito dal "Freedom ball", entrambi al Washington Convention Center. La sua terza ed ultima apparizione della serata sara' al ballo degli uomini in uniforme, "The Salute to Our Armed Service Ball", al National Building Museum.



La prossima first lady, Melania Trump, ha sfoggiato una mise color carta da zucchero, con abito e giacca dello stesso colore, per il l'Inauguration Day del marito Donald Trump. Uno stile che ricorda molto quello dell'iconica ex first lady, Jackie Kennedy. I capelli sono raccolti. Per il giuramento, il 45esimo presidente americano, non ha rinunciato alla cravatta rossa, la sua prediletta.



E' firmato dallo stilista americano Ralph Lauren, l'abito di Melania Trump per l'inaugurazione, con gli accessori tutti in tinta: guanti, borsa e scarpe. Secondo le anticipazioni della stampa americana, anche l'ex candidata democratica alla presidenza, Hillary Clinton, indossera' Ralph Lauren oggi quando al Capitol assistera' al giuramento che sognava di fare lei.



Il regalo che la futura first lady, Melania Trump, ha consegnato alla moglie del presidente uscente Michelle Obama era contenuto in un'inconfondibile scatola di Tiffany, il celebre marchio di gioielleria. La teneva in mano al suo arrivo alla Casa Bianca per il tradizionale te che segna il passaggio di consegne.

