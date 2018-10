Trump, stretta sui diritti dei transgender: "Non esistono"

Secondo il Nyt, il governo guidato da Trump sta lavorando a una norma per stabilire che il sesso di una persona venga determinato solo da "elementi biologici chiari e oggettivi", cioè dagli organi genitali che si hanno alla nascita. Una nuova stretta sui diritti dei trans dopo la revoca della norma Obama sull'uso dei bagni. Se la norma dovesse passare, perderebbero i benefici acquisiti 1,4 milioni di americani che hanno optato per un sesso diverso da quello che avevano alla nascita. Era stata una serie di decisioni dell'amministrazione Obama ad allentare il concetto legale di sesso nei programmi federali, riconoscendo il sesso largamente come una scelta individuale.