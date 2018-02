Trump, il vento alza i capelli: ecco la verità sul parrucchino. FOTO

Che cosa si nasconde sotto la folta chioma di Donald Trump

Dei capelli del presidente Donald Trump si discute da anni. Il fatto che si spostino in blocco, tutti insieme, e poi tornino magicamente al loro posto, ciuffo compreso, con semplice tocco di mano, ha alimentato la teoria del parrucchino. Lui ha sempre negato e per dimostrarlo si e' fatto tirare i capelli in pubblico, anche durante la campagna elettorale.

Il vento scompiglia la chioma di Trump: niente parrucchino, ma...

Il momento della verita' e' arrivato a sorpresa, soprattutto per lui, grazie ad un colpo di vento in pista mentre saliva a bordo dell'Air Force One, naturalmente ripreso dalle telecamere. Nel video, diventato virale sui social, il presidente Trump e' di spalle e i suoi capelli si alzano tutti insieme come il velo di una sposa sollevato sull'altare dal futuro. Il vento ha invece messo a nudo la marcata calvizie di Trump nella parte posteriore della testa coperta dai capelli che cadono tutti dall'alto come una tendina.