Trussardi alla Scala cambia chef, Conti va in Barilla

Trussardi alla Scala cambia chef, Conti se ne va dopo otto anni



Arrivano cambiamenti in casa Trussardi; lo storico ristorante di Piazza della Scala in un recente comunicato stampa conferma dal primo marzo la fine della collaborazione col noto chef Roberto Conti dopo otto anni di servizio e di successi.

Trussardi alla Scala vede così allontanarsi dalle cucine uno dei responsabili più prolifici della storia del locale che, dopo essere riuscito a far riottenere al ristorante una stella Michelin, vedrà il suo proseguo di carriera in un altra importante realtà aziendale: il Grand Hotel de la Ville di Parma, proprietà di Barilla.

Una fine dei rapporti positiva



Secondo quanto riportato da Italia a Tavola il termine della collaborazione tra il noto brand del levriero e lo chef è avvenuta positivamente, lo chef infatti dichiara: “Ci lasciamo in ottimi rapporti, tanto è vero che in futuro non escluso la possibilità di aprire a Milano un nuovo locale proprio con il dottor Trussardi”.



Tomaso Trussardi: "Prima di tutto la qualità degli ingredienti"



Ora c'è da chiedersi chi arriverà al posto dello chef Conti; la società, acquisita dal gruppo QuattroR, ha ben chiari i prossimi obiettivi. Ancora in fase di selezione la figura che sostituirà lo chef uscente non è ancora nota, ma come dichiarato più volte da Tomaso Trussardi, presidente e ceo della parte food, l'intenzione è quella di creare una "trattoria di lusso" che sia attenta non tanto all'estro artistico degli chef ma quanto alla qualità degli ingredienti, permettendo così una crescita sotenibile dell'economia del ristorante.