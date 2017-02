Turismo luxury e LGBT: un business da 500 miliardi di euro

Luxury e LGBT: queste due promettenti nicchie del turismo valgono rispettivamente quasi 300 miliardi di euro per il Luxury e circa 200 per il Turismo LGBT. Le survey complete saranno presentate nel corso di Bit 2017.



Bit 2017, che si terrà a fieramilanocity da domenica 2 a martedì 4 aprile prossimi, si delinea sempre più nella sua nuova veste di osservatorio e piattaforma di condivisione delle conoscenze per la crescita dell’industria turistica.



In occasione della presentazione dei dettagli della manifestazione in un’affollata conferenza stampa nell’autorevole cornice di Palazzo Marino, sono stati anticipati in anteprima esclusiva i risultati salienti di due ricerche, promosse dalla Borsa Internazionale del Turismo e dirette da Magda Antonioli Corigliano, direttore del Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi di Milano su due dei segmenti al momento più interessanti, il Luxury e il Turismo LGBT.



Il Luxury non conosce crisi La ricerca Il Turismo di Lusso, realizzata dalla professoressa Antonioli Corigliano e Sara Bricchi, è partita dall’analisi dell’evoluzione del concetto di lusso – sempre meno legato a beni materiali e sempre più alle esperienze – per delineare le sfide poste all’industria turistica da esigenze come esclusività, personalizzazione e segmentazione del mercato, ma anche le opportunità che ne derivano.



Bit 2017: mete, temi e momenti strategici per fare business e conoscenza



Finalmente delineati anche gli ultimi dettagli della nuova Bit 2017, a fieramilanocity da domenica 2 a martedì 4 aprile prossimi, che si pone il duplice obiettivo di fare business, e anche dettare le tendenze e fare sistema tra attori della filiera. Da un lato con il rinnovato layout, dall’altro con la ricca offerta convegnistica.



Nell’area espositiva – organizzata nelle 4 sezioni Leisure, Luxury, MICE e Sport – a una rassegna completa del prodotto Italia, che spazia dai singoli comuni ai consorzi, dalle comunità montane alle Regioni, si affiancano destinazioni estere dalle più gettonate alle più originali. Tra le mete che operatori e visitatori potranno scoprire spiccano Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna o Veneto dall’Italia; dall’estero Paesi quali Canada, Costa Rica, Sri Lanka o Uganda oltre alle presenze ufficiali come Visit USA per gli Stati Uniti o gli Enti del Turismo di Cambogia, Cina, Cipro, Cuba, Egitto, Giappone, Iran, Marocco, Seychelles, Thailandia. Ma non solo.



Bit 2017 ospiterà anche un’area dedicata a una delle nicchie più promettenti del travel, il turismo LGBT, organizzata in collaborazione con Sonders & Beach e che riceverà il patrocinio di ILGTA - International Gay & Lesbian Travel Association. Infine, a conferma dei legami sempre più stretti tra turismo e cultura, un’importante novità sarà che i visitatori di MiArt – la fiera dell’arte che si tiene in contemporanea a fieramilanocity dal 31 marzo al 2 aprile – con lo stesso biglietto potranno visitare gratuitamente anche Bit domenica 2 aprile.