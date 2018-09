Turismo, KappaViaggi sbarca in Italia: 19 destinazioni

Arriva in Italia Kappa Viaggi, tour operator francese del gruppo Ng Travel. Il gruppo transalpino mostra quali sono le sue strategie per il mercato italiano: offrire viaggi in 19 destinazioni tra cui la Repubblica Domenicana, Messico, Thailandia e Cuba. L'obiettivo del gruppo, che fatturato 240 milioni nel 2017 è quello di riuscire a raggiungere i 100 milioni nei prossimi 4 dalla sola Italia.



Punto di forza di Kappa Viaggi è la sua tecnologia AirFox, che permette di tenere sempre sotto controllo tutte le offerte delle compagnie aerea low cost in modo da poterli offrire poi ai clienti. "Ho ideato questo server - spiega Oliver Kervella, Ceo di Ng Travel - 10 anni fa e ne sono molto orgoglioso. Forti di questo abbiamo deciso di investire in Italia, siamo sicuri che nessuno sia in grado di offrire una offerta come la nostra".



Anche Michele Manzini, direttore commerciale di KappaViaggi, spiega quelle che sono le strategie per il futuro del gruppo: "Abbiamo il progetto di inserirci con determinazione sul mercato italiano. Contiamo nei prossimi anni di offrire ai nostri clienti anche mete locali in Sardegna e Calabria, cosa che adesso possiamo fare solo in Francia". Kappa Viaggi offri nei suoi villaggi sia la possibilità di conoscere la cultura locale, attraverso gite nelle abitudini e nelle abitazioni degli abitanti del posto, sia tutti gli svaghi e i confort tipici dei più classici villaggi turistici.

“Siamo sempre stati un tour operator indipendente, fatta eccezione da quest’anno, quando è entrato un fondo con il 30% del capitale”, ha esordito Michele Mazzini. “Quattro i marchi: Kappa Viaggi, Kappa Club (4/5 stelle), Club Coralia (3/4 stelle), Nosylis Collection. Le fasce di prezzo dei pacchetti, volo incluso così come le attività per portare i clienti a conoscere la cultura locale, sono di 1200 euro per gli hotel Kappa Club e 900 euro per gli alberghi Club Coralia”.

“Dieci anni fa abbiamo sviluppato internamente il nostro motore di ricerca Air Fox – ha proseguito il Direttore Commerciale – ottenendo la possibilità di non lavorare con i charter e, di conseguenza, di abbassare i rischi in maniera considerevole. Tramite Air Fox ogni notte 45 milioni di interrogazioni si traducono, la mattina dopo, nelle migliori offerte che gli agenti di viaggio possono abbinare ai nostri prodotti land. Questo significa scardinare la rigidità dei pacchetti villaggio con settimana secca: da noi si può partire e tornare quando si vuole. È possibile anche fare solo 3 notti, l’importante è che ci sia il volo”.

Per quanto concerne il prodotto in sé, ossia la seconda faccia della medaglia della strategia di insieme, “KappaViaggi per il momento porterà in Italia due brand: Kappa Club, rivolto al target up level con 19 strutture 4 e 5 stelle in 17 destinazioni nel mondo e formula all inclusive; e Coralia Club, marchio dedicato a chi cerca soprattutto il rapporto qualità prezzo, con strutture 3 e 4 stelle sempre in formula tutto incluso. In tutti i club commercializzati in Italia sarà aggiunta l'animazione in italiano. Inoltre stiamo cercando delle strutture su misura per il mercato italiano in Calabria, Sicilia e Sardegna”.

Mazzini ha anche sottolineato un aspetto fondamentale dei Kappa Club: “spingiamo i clienti ad uscire dal villaggio con pacchetti che includono i Momenti Kappa, ossia delle esperienze locali che spaziano dalle cene presso gli abitanti del luogo alla notte nel deserto fino agli autisti locali a disposizione. Tra le funzionalità a disposizione dei Clienti c’è anche un’app per prenotare un taxi gratuito e raggiungere le diverse downtown”.

Quanto al ruolo delle Agenzie di Viaggio, “partiremo proprio in questi giorni con l’attività che coinvolge le agenzie italiane e il nostro team interno di promoter visiterà di persona i vari punti vendita. Con il Gruppo Bluvacanze abbiamo appena siglato un importante accordo e a giorni firmeremo con altri 3 network. Per quanto riguarda invece i dettaglianti, sono già a disposizione la piattaforma di booking in italiano e il servizio di prenotazione telefonico con operatori italiani che rispondono da Nizza”