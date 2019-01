Turismo, ecco la startup italiana dei viaggi a sorpresa e a costo fisso

Partire da 37 citta' europee con destinazione "a sorpresa". E' l'ultima novita' di Toratora, la prima startup Made in Italy di viaggi a sorpresa in Europa, creata da Francesco Simeone. Ai viaggiatori Toratora offre lo stesso prezzo in qualsiasi periodo dell'anno: 179 euro per andare ovunque, in qualsiasi momento. Incubata presso l'ente regionale Lazio Innova, Toratora promette di rivoluzionare il modo in cui si viaggia grazie ad un mix di destinazioni a sorpresa e prezzi low cost. L'innovazione risiede nello sviluppo di un algoritmo proprietario che attraverso il crawling di dati, riesce a proporre la soluzione ideale (creazione di un pacchetto comprensivo di volo, albergo, attivita'), in base alle esigenze personali. La piattaforma guida l'utente nella scelta della propria tipologia di viaggio e raccoglie dati che permettono di gestire per intero le richieste e le preferenze. Il Frontend e' sviluppato in Html, Jquery e per la parte dinamica in Coldfusion (linguaggio proprietario di Adobe). Il Database utilizza Mysql. Le Api (Backend) sono sviluppate in ColdFusion e dialogano attraverso invio e ricezione di file Json. Una volta selezionata la citta' di partenza, la durata del viaggio e il budget, il viaggiatore ricevera' via mail il riepilogo delle opzioni selezionate e - a una settimana dalla partenza - una nuova mail con la destinazione "a sorpresa", le informazioni su volo e hotel e un'esclusiva guida personalizzata, con le attivita' piu' originali della citta'. La prima idea del progetto e' nata a Los Angeles, dove il Ceo e co-founder Francesco Simeone, ha studiato e vissuto tra le piu' innovative startup internazionali. Rientrato a Roma unisce la sua esperienza a quella dei co-founder, Giuseppe De Lauri e Tiziano Ciotti, per creare una realta' ancora inedita in Italia.