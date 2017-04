Turismo: TripAdvisor, Valle dei templi e l'Etna nella top ten

Martina Colombari (Foto Instagram)

La Valle dei templi e l'Etna nella top ten di TripAdvisor. Il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo Attractions Trend Index per la stagione primaverile, svelando le prime dieci attrazioni che hanno registrato la maggiore crescita d'interesse da parte dei viaggiatori internazionali per la primavera, sulla base del confronto anno su anno di ricerche su TripAdvisor1. "La primavera e' la stagione ideale per organizzare gite fuori porta, regalarsi un viaggio alla scoperta di luoghi ricchi di monumenti e attrazioni o esplorare le bellezze che circondano la propria citta'", ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l'Italia, "l'Attractions Trend Index di TripAdvisor offre una panoramica delle attrazioni italiane che stanno riscuotendo la maggiore crescita di interesse da parte dei viaggiatori e puo' essere di ispirazione per organizzare e prenotare i propri viaggi direttamente su TripAdvisor". Riguardo alla Valle dei templi, viene spiegato che "l'eccezionale stato di conservazione di questa area archeologica l'ha resa celebre in tutto il mondo e ne ha permesso l'inserimento tra i beni considerati patrimonio dell'umanita' dall'Unesco. Spettacolo e monumenti di valore storico ed artistico incommensurabile. Almeno una volta nella vita e' assolutamente da visitare". E sull'Etna: "Qui la natura da' spettacolo non solo per il paesaggio, ma anche e soprattutto per le affascinanti eruzioni vulcaniche. Atmosfera stupenda, da restare a bocca aperta".