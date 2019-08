Turisti Usa indecisi tra Toscana e Puglia

Martin Franca. Forse non lo sapete, ma da qualche tempo c'e' una lotta senza quartiere tra Toscana e Puglia. Ma la lotta, che si sappia, non e'in Italia.Sono invece, milioni di americani innamorati dell'una o dell'altra regione d'Italia, a dirsene di santa ragione. Bisogna ricordare il carattere degli statunitensi. Quando odiano, non c'e' verso di fargli cambiare l'ostile sentimento. Lo stesso, quando amano sanno voler bene con tutto il cuore e per lungo tempo.

Perche', dunque, questa lotta? Perche' milioni di yankees sanno apprezzare "tutto quanto e' bello". Questa e' la risposta che mi ha dato una signora del Connecticut che da dieci anni va in Italia almeno una volta all'anno. Viaggia sempre con una amica. Una volta nello Stivale,dividono il loro programma:una si reca in Toscana,l'altra in Puglia. Non sono italoamericane. Una e' di origine irlandese,l'altra tedesca. :Per quest'ultima,la Toscana e' un pezzo di paradiso terrestre:terreni stupendi,, oliveti, vigneti.cibo eccezionale. La gente?

Forse un po"chiusa",proprio come i teutonici,afferma decisa la donna. Ma lei e' mai stata in Puglia? No,tanto la sua amica le racconta le meraviglie di quella regione.

La donna irlandese afferma che sta cercando di acquistare una casa a.Martina Franca,oppure a San Severo.E' innamorata del patrimonio culinario,artistico,storico e naturale di questa regione definita la porta dell'oriente.

Io sono nato in Abruzzo,come mio padre. Mia madre,pero',era Toscana. In questo piccolo dilemma, sento il dovere di scegliere la Puglia,a due passi da casa mia.Ma anche e soprattutto perche' la Puglia è stata definita la "piu' bella regione del mondo" dal National Geographic,dal Lonely Planet e dal New York Times.

E scusate se e' poco.