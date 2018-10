UBI Banca lancia il sito web Arte UBI Banca e il canale Instagram dedicato

ARTE UBI BANCA È IL NUOVO SITO CHE PROMUOVE LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL PATRIMONIO ARTISTICO DI UBI BANCA

UBI Banca: è online il nuovo sito internet Arte UBI Banca (arte.ubibanca.com) dedicato all’arte, alla valorizzazione del patrimonio artistico e della collezione di UBI Banca, oltre che alla promozione delle principali iniziative in ambito culturale sostenute dalla Banca.

La vicinanza a progetti culturali e la tutela del patrimonio artistico sono parte integrante dell'azione di UBI Banca a favore del Paese e in particolare dei territori di maggiore presenza dell’isti tuto. A tal fine il Gruppo sostiene con continuità numerose iniziative soprattutto attraverso erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

UBI Banca è inoltre custode di un patrimonio artistico ingente: la collezione è composta da più di seimila opere realizzate tra il XIV e il XXI secolo, provenienti dalle raccolte degli istituti incorporati nel Gruppo nel corso degli anni, in molti casi non fruibili, così come gli edifici nelle quali sono custodite.

UBI BANCA LANCIA IL SITO WEB ARTE UBI BANCA: GLI OBIETTIVI

Obiettivo del nuovo sito Arte UBI Banca è, da un lato, “aprire virtualmente” le porte delle sedi della Banca per far conoscere e rendere disponibili a tutti questo rilevante patrimonio artistico; dall’altro, quello di dare visibilità ai principali appuntamenti e progetti sostenuti dalla Banca in ambito culturale.

UBI BANCA E ARTE: LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE CULTURALE

Il nuovo sito Arte UBI Banca è online dallo scorso 6 ottobre, giornata in cui si è svolta la manifestazione “Invito a Palazzo”, appuntamento annuale promosso d a ABI, che ha consentito a più di tremila persone di visitare sette palazzi storici di UBI Banca aperti al pubblico per l’occasione su tutto il territorio nazionale, e le relative opere d’arte in essi custodite. Il 13 e il 14 ottobre, inoltre, UBI Banca ha partecipato alle Giornate d’autunno del FAI – Fondo Ambiente Italiano, a prendo Palazzo Litta Modignani a Milano a circa duemilacinquecento visitatori.

ARTE UBI BANCA, IL NUOVO SITO WEB DI UBI BANCA

Ponendosi idealmente in continuità con queste iniziative, il sito Arte UBI Banca rende permanentemente accessibile questo patrimonio diventando motore di informazione e divulgazione.

La prima parte dei contenuti del sito Arte UBI Banca è dedicata alle news: qui trovano spazio notizie e aggiornamenti su mostre, festival, premi, appuntamenti teatrali e musicali e altre manifestazioni di particolare interesse artistico sia a livello nazionale che locale.

La seconda parte del sito Arte UBI Banca è dedicata alla collezione d’arte di UBI Banca: sul sito sono disponibili le schede storiche, fotografiche e tecniche dettagliate di 300 opere tra le più rilevanti della raccolta, custodite nelle diverse sedi della Banca presenti su tutto il territorio nazionale, nella maggior parte dei casi oggi altrimenti non visibili.

La collezione è “navigabile” sia attraverso percorsi cronologici - distinti nelle sezioni Trecento e Quattrocento, Cinquecento, Seicento, Settecento, Ottocento, Novecento e Duemila - sia attraverso percorsi