Ucraina, Toto Cutugno come Al Bano: "E' una spia di Putin"

Dopo Al Bano anche Toto Cutugno corre il rischio di finire nella lista nera ucraina. Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza Vasily Gritsak di impedire l'ingresso in Ucraina al cantante.

Ucraina, Toto Cutugno come Al Bano: "E' una spia di Putin" - LE RAGIONI

Ora tocca a Toto Cutugno fare le spese della prolungata tensione tra Kiev e Mosca. Oggi il cantante viene definito "un agente di appoggio della guerra della Russia in Ucraina". Romanyuk ha dichiarato all'Ansa che la richiesta è stata lanciata "perché Cutugno fa parte dell'associazione Amici di Putin e ha sostenuto l'annessione russa della Crime". Su internet - ha poi aggiunto - ci sono molte informazioni sulla sua posizione riguardo all'occupazione della Crimea".

Ucraina, Toto Cutugno come Al Bano: "E' una spia di Putin" - TOTO CUTUGNO IN UCRAINA

Toto Cutugno, che avrebbe un concerto in programma a Kiev il 23 marzo, viene definito "un agente di appoggio della guerra della Russia in Ucraina".

Ucraina, Toto Cutugno come Al Bano: "E' una spia di Putin" - AL BANO

Pochi giorni fa la stessa sorte era toccata a Al Bano, perché ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale. Il cantante ha subito commentato: "Per me è stato un fulmine a ciel sereno. Non ci capisco niente. Mi definiscono addirittura una minaccia alla sicurezza nazionale. Ma io non sono mai stato un terrorista. Mi sembra una cosa gravissima. Io non ho mai cantato nulla contro l'Ucraina, e loro mi definiscono una minaccia alla sicurezza nazionale. Tra l'altro questa decisione arriva dal ministero della Cultura. È molto grave, ed è inspiegabile".

Ucraina, Toto Cutugno come Al Bano: "E' una spia di Putin" - AL BANO IN UCRAINA

Il cantante ha annunciato che cercherà il prima possibile di contattare l'Ambasciata ucraina. Tornato in Italia da Zagabria, quando è atterrato ha deciso subito di provare a risolvere la questione: "Sono tornato ora in Italia, ma mi attiverò subito per contattare l'ambasciatore".

Ucraina, Toto Cutugno come Al Bano: "E' una spia di Putin" - LA LISTA NERA

Ora chi sarà il prossimo a finire nella black list ucraina? Forse Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Che nel 2015 proprio con Al Bano e Toto Cutugno inviò al presidente russo un videomessaggio per il compleanno.