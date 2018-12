Ugo Giorcelli da Ferragamo a Benetton

Da marzo Ugo Giorcelli entra in Benetton Group come nuovo direttore generale staff. Il manager arriva da Salvatore Ferragamo, di cui era CFO. il suo ruolo sarà preso, a gennaio, da Alessandro Corsi, come scrive PambiancoNews. Laureato in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano, Giorcelli vanta una significativa esperienza internazionale presso gruppi quotati: prima di Ferragamo, è stato CFO di Amplifon per oltre dieci anni e, prima ancora, ha rivestito il medesimo ruolo per il gruppo spagnolo Service Point Solutions.