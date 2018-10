Uliveto celebra il volley, ma spariscono le giocatrici di colore. "Casualità"

La pubblicità di Uliveto nata per celebrare la vittoria del volley italiano ha sollevato un polverone sul web. L’azienza voleva ringraziare le azzurre per aver conquistato l'argento ai Mondiali di Volley e così ha creato una pubblicità: "Grazie! Una grande avventura vissuta insieme". La foto però è stata presa subito di mira dagli utenti social, che hanno notato come nell’immagine scelta per la pubblicità mancano due atlete di colore: Paola Egonu e Miriam Sylla. Secondo gli utenti erano state coperte dalla bottiglia dell'acqua a causa del colore della loro pelle. Ma Uliveto ha smentito assolutamente questa ipotesi: "Scelta del tutto casuale”.

"Siamo sconcertati e amareggiati dal fatto che ci sia stato imputato un atteggiamento discriminatorio. Lo scatto è d'archivio e ci è stato fornito dalla Federazione. La scelta è stata casuale. Come si può verificare sui nostri account Instagram o Facebook o guardando le precedenti pubblicità, sono sempre presenti tutte le atlete. Cerchiamo semplicemente di alternare le foto", ha dichiarato al Corriere della Sera Patrizio Catalano Gonzaga, direttore marketing e media del gruppo Uliveto Rocchetta.