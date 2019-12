Viaggi, nel 2019 Londra è stata il luogo del cuore degli italiani

Europa continente preferito dai viaggiatori del Bel Paese, con ben sette mete in top 10: passione sfrenata per la Spagna con Barcellona, Madrid e Ibiza nel ranking

A un passo dalla chiusura dell’anno, momondo.it, la piattaforma digitale di ricerca voli e hotel, ha analizzato i propri dati svelando le destinazioni che hanno fatto maggiormente sognare i viaggiatori dello Stivale, le mete più economiche e i luoghi più desiderabili.

Cristina Oliosi, spokesperson per momondo.it commenta: “dicembre è spesso un momento di bilanci e un’ottima occasione per analizzare le scelte e le preferenze che gli utenti tricolore hanno espresso nel corso dei mesi passati. Tra le mete di viaggio che più hanno ispirato gli italiani, non sorprende trovare la sempre vivace e poliedrica Londra in cima alla classifica. Mentre è interessante notare come località fino a poco tempo fa meno gettonate, come Giordania, Turchia e Maldive presentano un aumento di interesse a doppia cifra.”

Le destinazioni internazionali più popolari del 2019 per gli italiani: Londra, New York e Barcellona

Analizzando le ricerche voli realizzate nel 2019 sulla sua piattaforma, momondo ha identificato le mete preferite dagli italiani nel corso dell’anno che si sta per concludere: dominano il podio Londra, subito seguita da New York e Barcellona, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Nonostante la voglia di spingersi oltre oceano non sia mancata – infatti in questo speciale ranking compaiono anche Bangkok e Miami (rispettivamente al 6° e 9° posto) – è la Spagna ad aver rapito l’animo dei viaggiatori del Bel Paese. Infatti, nella top 10 si registrano ben tre località iberiche: oltre alla città delle ramblas sul podio, vi sono anche Madrid (8°) e l’eccentrica Ibiza (10°), il must scoppiettante per chi non vuole annoiarsi mai.

Le destinazioni internazionali più popolari nel 2019 secondo gli italiani Destinazioni Prezzo medio per un volo a/r in classe economica nel 2019 1 Londra 94 € 2 New York 435 € 3 Barcellona 99 € 4 Amsterdam 143 € 5 Parigi 123 € 6 Bangkok 538 € 7 Lisbona 155 € 8 Madrid 110 € 9 Miami 498 € 10 Ibiza 144 €

Le destinazioni più economiche del 2019

Gli italiani che nel 2019 hanno optato per vacanze low budget in Europa, hanno potuto scegliere tra diverse destinazioni in grado di offrire prezzi vantaggiosi: tra queste spicca la cosmopolita Berlino, la più economica di quest’anno, con un prezzo medio dei voli di 79 €. I viaggiatori hanno salvaguardato il proprio portafoglio dirigendosi a Vienna, Bruxelles, Budapest, Londra, Barcellona e Colonia, tutte raggiungibili in media con meno di 100 €.

Tra le destinazioni fuori dal Vecchio Continente è la variopinta Marrakech la più economica, con voli a circa 173 €. Sul podio delle low cost compaiono anche Instanbul e Tunisi, ma per raggiungerle è stato necessario superare i 200 € (rispettivamente in media 219 € e 231 €). Benché con budget nettamente superiori, voli fino a circa 395 €, tra le più vantaggiose nel mondo compaiono anche quattro destinazioni nord africane: Casablanca, Il Cairo, Sharm el-Sheikh e Marsa Alam.

Destinazioni Prezzo medio voli a/r in classe economica Destinazioni Prezzo medio voli a/r in classe economica 1 Berlino 79 € Marrakech 173 € 2 Vienna 84 € Istanbul 219 € 3 Bruxelles 89 € Tunisi 231 € 4 Budapest 93 € Tel Aviv 243 € 5 Londra 94 € Casablanca 257 € 6 Barcellona 99 € Il Cairo 327 € 7 Colonia 99 € Sharm el-Sheikh 336 € 8 Luqa 103 € Marsa Alam 395 € 9 Bucarest 107 € Dubai 426 € 10 Cracovia 109 € New York 435 €

I Paesi più trendy del 2019: desiderio di avventura

Petra, Amman, il suggestivo deserto di Wadi Rum, questi e molti altri luoghi della Giordania hanno affascinato gli italiani nel 2019, con un aumento delle ricerche di voli dell’87% rispetto allo scorso anno.

Seguono la Turchia, per la quale le ricerche sono raddoppiate quest’anno e le Maldive, a dimostrazione che spesso per gli italiani vacanza fa rima con sabbia bianca e acque cristalline.

Tra le mete più trendy c’è una sola destinazione europea – l’Austria al 6° posto con un aumento di ricerche pari al 28% - tutti gli altri sono invece luoghi prevalentemente esotici e dall’atmosfera misteriosa come Costa Rica, Madagascar, Cina e Israele.

Paesi più trendy del 2019 secondo gli italiani Destinazioni Crescita % delle ricerche di voli anno su anno 1 Giordania 87% 2 Turchia 52% 3 Maldive 51% 4 Capo Verde 38% 5 Costa Rica 29% 6 Austria 28% 7 Islanda 26% 8 Madagascar 25% 9 Cina 24% 10 Israele 21%

