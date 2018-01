Una miscela di colori per l'estate lo stile Original Marines

Dentro ogni bambina e ogni bambino ci sono infinite storie. Sono tutte quelle che vivono, per esempio, quando giocano al “facciamo che io ero”. Quando si sentono eroi dentro mondi fantastici che noi adulti non riusciamo neanche a immaginare. E in ognuna di queste storie c’è un po’ di quello che sono.

E di quello che sognano di diventare.

E’ questo il messaggio che sprigiona la nuova campagna Original Marines. Una campagna che rivela l’autenticità, la spontaneità, la fantasia e l’originalità di ogni bambino. Che storia essere bambini racconta la collezione Spring Summer 2018 di Original Marines attraverso un concept grafico innovativo ed emozionale che integra le immagini catturate dall’obiettivo di Luca Zordan alle illustrazioni fiabesche di Marco Bonatti. Un parallelismo tra realtà e sogno che rimanda alle #StorieOriginal inventate dai bambini. La location prescelta per la nuova campagna è Aruba, la piccola colorata e vivace isola dei Caraibi.

“Per Original Marines i bambini sono tutti original, a modo loro tutti diversi l’uno dall’altra, ognuno con i propri sogni e con la propria peculiarissima identità”, sottolinea Davide Basile, responsabile Marketing del brand della Imap Export. “Ci sono quelli che sognano di diventare grandi campioni e quelli che si sentono già degli esploratori. Quelle che vorrebbero saper saltare alto fino in cielo e quelle che in cielo vedono volare i mini pony. La nuova campagna per noi -osserva Basile- vuole essere un modo per ricordare al mondo che Original Marines, da 35 anni, crea i suoi capi con cura e passione in ogni dettaglio per tutti i bambini e le bambine. E per tutte, proprio tutte, le loro storie”.

La creatività della nuova campagna pubblicitaria assume un ruolo principe anche nel nuovo catalogo consumer disponibile da febbraio presso tutti gli store Original Marines. Sottolineando il Dna del brand, il catalogo rivela in stile original i macrotemi che ispirano la collezione. E così I marinaretti pirati raccontano le proposte del tema Mix&Navy, Il futuro campione presenta gli outfit Classy Sport, La cheerleader acrobatica interpreta le proposte Funny Sport, L’esploratore spericolato e La bimba della prateria fanno vivere il tema New Nature, I signorini in fuga interpretano il tema Special D dedicato alle occasioni speciali. Ad oggi sono 465 i punti vendita in franchising, 93 diretti e 137 sparsi tra Europa, Asia e Africa.

CREDITS

Agenzia: Arkage

Direzione creativa: Mauro Feliziani

Art direction: Nicola Storto

Executive producer /account: Mario Di Fabio/Valeria Torelli/Francesca Indigeno

Fotografia e regia: Luca Zordan

Styling: Simona Valentini

Service: Giuseppe Cioccarelli/Patrizia Gelvatti

Location: Aruba nei Caraibi