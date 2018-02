Una mostra anti-fake per combattere la contraffazione

“Questa non è una sòla. Scarpe tra fake e rarità”. E’ la mostra didattica sui fake nel mondo della pelletteria ideata e promossa dall’Associazione Museo del Vero e del Falso allestita all’interno della Fashion Square del Micam. Attraverso un percorso di calzature storiche e moderne, l’esposizione racconta il bello e ben fatto del Made in Italy in contrapposizione ai rischi su salute e sicurezza provocati dalle scarpe contraffatte.

L’appuntamento milanese rappresenta la seconda tappa del percorso educativo itinerante inaugurato a Napoli lo scorso novembre e che in tre mesi ha fatto registrare migliaia di visitatori coinvolgendo scuole e famiglie anche attraverso laboratori didattici e seminari scientifici curati da Unic-Linea Pelle, dalla Stazione Sperimentale Industria Pelli, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane.

Il primo prototipo del tacco a spillo, uno speciale stivaletto da danza indossato da Carla Fracci, vere e proprie icone del fashion tout court si “scontrano” con i falsi sequestrati dalle Forze dell’ordine. Il percorso è inoltre animato da giochi interattivi basati su sistemi di intelligenza artificiale che in modo giocoso spiegano ai più piccoli come leggere un’etichetta, in che modo distinguere materiali scadenti e pericolosi e, quindi, come distinguere un prodotto vero da uno falso.

Costituita nel 2015 per iniziativa dell’imprenditore tessile Luigi Giamundo, l’associazione è il frutto dell’impegno profuso da alcuni rappresentati del mondo confindustriale campano nella costruzione di una rete tra istituzioni impegnate, sia a livello locale che nazionale, nella lotta alla contraffazione e a favorire la cultura della legalità, la creatività e l’etica d’impresa. “E’ proprio questa capacità di costruire una casa comune tra mondo imprenditoriale e mondo delle istituzioni -spiega Giamundo, presidente dell’Associazione Museo del Vero e del Falso- l’autentico valore aggiunto dell’iniziativa. Noi ci poniamo come soggetto di dialogo e strumento di espressione delle imprese contro i meccanismi nocivi e dannosi della concorrenza sleale. Il tessuto produttivo e manifatturiero campano è una eccellenza riconosciuta a livello mondiale, eppure invece che per questo siamo spesso riconosciuti come la terra dei falsi. Gli imprenditori e i lavoratori onesti sono i primi a subire non solo la concorrenza di chi si pone fuori dalle regole ma anche le conseguenze di questa cattiva fama. Oggi dimostriamo che una iniziativa nata da Napoli fa scuola a livello nazionale e in contesti internazionali. Continueremo su questa strada”.

Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici, osserva che oltre alla repressione del fenomeno criminale della contraffazione va colpita l’attenzione del consumatore in quanto spetta a lui la scelta dell’acquisto. “Comprendere il valore del prodotto originale, da un lato, ed essere informati su come evitare le frodi, dall’altro, diventano armi fondamentali per impedire al fenomeno della contraffazione di fare breccia tra le abitudini di consumo. Per questo presentiamo al Micam un’iniziativa di sensibilizzazione per incoraggiare tutti gli operatori ad aiutare questa battaglia: la mostra “Questa non è una Sòla”, creata in collaborazione con Confindustria Campania e l’Associazione Museo del Vero e del Falso, è voluta da tutti i soggetti impegnati in prima linea contro questa piaga”.

La contraffazione in Italia non è un falso problema

L’Italia è lo stato europeo maggiormente interessato al fenomeno del falso, con quasi 7 miliardi di euro all’anno di mancate vendite e 100 mila posti di lavoro andati in fumo. Solo nel 2016 sono stati sequestrati 26 milioni di articoli contraffatti.

Non solo: il gettito fiscale sottratto all’erario a causa di questa piaga viene calcolato in 1,7 miliardi, per un fenomeno che rappresenta un peso enorme e un freno per l’intera economia: senza contraffazione il mercato si stima crescerebbe di 18,6 miliardi. Abbigliamento e accessori risultano i settori più colpiti dal fenomeno: si stima che il valore del falso sul mercato legale sia del 32,5% del totale (dati: Censis per il Ministero dello Sviluppo economico (Direzione Generale Lotta alla contraffazione-Uibm, 2017).