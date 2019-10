L'Amarena Fabbri prende per la gola i visitatori a Eurochocolate di Perugia

L’Amarena al cioccolato va a ruba: nei primi cinque giorni di Eurochocolate, il più importante evento europeo dedicato al “cibo degli dei”, con oltre un milione di visitatori, la “regina” di casa Fabbri, proposta in bicchierino ricoperta da topping al cioccolato, ha già conquistato la gola di 12 mila persone, con una media di 2500 assaggi giornalieri. Un successo che va oltre le aspettative per l’Amarena Fabbri, inserita tra i sessanta prodotti simboli del made in Italy nel libro “Immortali. Storia e gloria di oggetti leggendari” di Luca Pollini.

Un dato che testimonia il grande successo di pubblico nel primo fine settimana di Eurochocolate (18-27 ottobre) per il temporary store dagli inconfondibili arabeschi bianchi e blu, situato in Largo delle Libertà, nell’area del Belvedere. Grandi e piccini sono stati golosamente rapiti dalle specialità di casa Fabbri 1905, a partire dalla celebre Amarena, ma anche da prodotti come la Fragola in sciroppo, i mini topping, le specialità al liquore. L’azienda bolognese, sponsor della 26° edizione del più importante evento europeo dedicato al cioccolato, sarà inoltre protagonista della tradizionale “Cena di Gola” di oggi 24 ottobre riservata ad istituzioni, partner e media, che ospita gli “Eurochocolate Awards”, gli Oscar che premiano le personalità che si sono distinte nel fantastico mondo del cioccolato.