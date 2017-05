Unioni civili: Scalfarotto sposa Federico, prima volta nel governo

Ivan Scalfarotto e il compagno Federico pronunceranno il fatidico 'si'', sabato prossimo a Milano. A celebrare l'unione civile sara' l'amico e assessore comunale alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino (fu lui nel precedente mandato a istituire il registro delle unioni civili, con la giunta Pisapia). Come si legge su Repubblica Scalfarotto "e' il primo membro del governo a usare l'istituto delle unioni civili". Lo aveva annunciato all'indomani dell'approvazione della legge, esattamente un anno fa. "Aspetto che me lo chieda il mio compagno. In un posto romantico", disse allora. Federico gliel'ha chiesto. "Sono emozionato. Ma mancano pochi giorni e sono qua, a diecimila chilometri di distanza dall'Italia. Spero che per sabato sia tutto pronto". Al momento infatti il sottosegretario allo sviluppo economico si trova in Cina per lavoro. "Non si doveva sapere", dice.

"Io e Federico conviviamo da 11 anni, siamo una coppia attempata. E' solo la conclusione di un percorso, in fondo". Pero' ci teneva a ufficializzare la relazione mentre e' ancora in carica nel governo. Per affermare il principio della non diversita', anche per chi ha un ruolo pubblico" scrive Repubblica. "Milano e' la citta' dove il vicetitolare dello Sviluppo economico vive da anni, dove ha messo su casa con Federico, dove ha mosso i suoi primi passi in politica". Riserbo sugli invitati ma potrebbe esserci Maria Elena Boschi con cui Scalfarotto ha lavorato al ministero delle Riforme. Ed e' sicura la partecipazione del consigliere economico prima di Renzi e ora di Gentiloni, Marco Simoni.