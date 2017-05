Uniqlo sbarca a Milano nel 2019. Poi 30 store in tutta Italua

Uniqlo arriverà in Italia a metà del 2019 in piazza Cordusio, nel palazzo in ristrutturazione di proprietà del gruppo Hines. Come scrive il Sole-24Ore, gli ultimi dettagli del contratto di affitto sono in fase di definizione e la firma è prevista tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Gli spazi, di circa 3mila metri quadrati, saranno consegnati alla fine del 2018. Poi il brand del gruppo Fast Retailing impiegherà circa 4-5 mesi per completare i lavori e inaugurare il primo negozio italiano, il cui canone d’affitto si aggirerebbe oltre i 3 milioni annui.

Non solo. Uniqlo starebbe pianificando l’apertura di 30 punti vendita in Italia entro cinque anni, quattro di questi a Milano e gli altri a Roma, Firenze e in altre città.