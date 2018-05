Uova "assolte": non fanno male alla salute. Ecco perché

Ancora un nuovo studio assolve le uova dall'ingiusta accusa di essere collegate a un aumento del rischio cardiovascolare nelle persone con diabete e pre-diabete di tipo 2. Un gruppo di ricercatori dell'Universita' di Sidney ha scoperto che mangiare anche fino a 12 uova a settimana per un anno non aumenta i fattori di rischio cardiovascolare. I risultati sono stati pubblicati sull'American Journal of Clinical Nutrition. "Nonostante i diversi consigli circa i livelli di consumo di uova sicuri per le persone con pre-diabete e diabete di tipo 2, la nostra ricerca indica che le persone non devono trattenersi dal mangiare le uova se queste fanno parte di una dieta sana", ha detto Nick Fuller, uno degli autori dello studio.