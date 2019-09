Usa: hamburger senza carne approda anche da McDonald's

L'hamburger senza carne approda anche da McDonald's. La catena di fast food americana tanto amata dal presidente Donald Trump ha annunciato che venderà il nuovo burger Plt (Plant, Lettuce e Tomato) per 12 settimane in 28 ristoranti dell'Ontario a partire dalla fine del mese. E' un test di mercato, sei mesi dopo l'analoga mossa fatta dal rivale Burger King con l'obiettivo di strappare quote mercato a Beyond Meat, la compagnia che vende carne senza carne macinando un record dopo l'altro. Fondata nel 2009 a Los Angeles, Beyond Meat, che conta tra i suoi finanziatori anche Leonardo Di Caprio, ha iniziato a distribuire la sua carne vegetale nei supermercati nel 2013. Lo scorso maggio è sbarcata in Borsa chiudendo il primo giorno di contrattazioni con un rialzo del 163% sul prezzo Ipo che era stato fissato a 45 dollari per azione. A luglio il rialzo era già del 430%. E la discesa in campo di McDonald nel mercato degli hamburger vegetali ha accentuato la volata Beyond Meat con i titoli schizzati ieri di un ulteriore dell'11%. McDonald's aveva già fatto qualche esperimento anche in Italia in occasione dell'Expo di Milano nel 2015 con un'edizione limitata del suo Big Vegan in 510 negozi della sua catena.