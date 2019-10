Usa: Melinda Gates, "Sono ricca, voglio pagare più tasse"

"Chi fa fortuna in America spesso ha beneficiato di buone università, tecnologia, infrastrutture. Se di queste cose fruiscono solo i ricchi il Paese non cresce. Chi ha di più deve pagare più tasse per assicurare il futuro alle prossime generazioni". Lo afferma in una intervista a La Repubblica, Melinda Gates, 55 anni, una delle donne più ricche al mondo, moglie del fondatore di Microsoft, Bill, e co-presidente della Bill e Melinda Gates Foundation, un patrimonio di 95,5 miliardi di dollari di cui 27 già donati in beneficenza. "La sconfitta della povertà passa attraverso l’emancipazione femminile", aggiunge Melinda, femminista e filantropa, raccontando come raggiungere quell’obiettivo in un libro in uscita in Italia, Spiccare il volo, edito da Piemme.