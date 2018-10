Usa, Patagonia scende in campo per i democratici

La società di abbigliamento outdoor Patagonia Inc. "entra" in politica. Il gruppo ha infatti deciso di sostenere i due candidati democratici alle prossime elezioni per il Senato Usa, che potrebbero determinare il controllo della camera alta.

La compagnia, che ha aumentato il suo attivismo politico da quando è diventato presidente Donald Trump, ha deciso di sostenere pubblicamente il rappresentante Jacky Rosen nella sua sfida contro il senatore del Nevada Dean Heller e il senatore Jon Tester nel suo tentativo di essere rieletto nel Montana contro il repubblicano Matt Rosendale.

Rosen e Tester sono per Patagonia il primo endorsement ufficile . "L'azienda sta sostenendo i candidati per la prima volta quest'anno a causa delle minacce urgenti e senza precedenti alle nostre terre e acque pubbliche. Nevada e Montana sono due stati in cui Patagonia ha una significativa storia aziendale e una lunga tradizione di risultati di conservazione, e dove la posta in gioco è troppo alta per rimanere in silenzio", ha detto la società in una nota.

L'amministratore delegato di Patagonia, Rose Marcario, ha affermato che la società sostiene Rosen "perché combatterà per proteggere le terre pubbliche del Nevada e il vivace settore outdoor che dipende da loro". E Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia, ha detto che hanno deciso di sostenere Tester "perché gli importa qualcosa di proteggere le terre pubbliche - e, come noi, è impegnato a combattere contro chiunque non lo faccia".