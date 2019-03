Goldman Sachs, rivoluzione dress code. Il ceo-dj dà il via libera ai jeans

Il gigante di Wall Street, Goldman Sachs, ha cambiato le regole del codice di abbigliamento dei suoi dipendenti, permettendo loro un look piu' casual. La banca d'investimento ha annunciato il varo di "un dress code flessibile" in tutti i suoi uffici, in un memo interno che chiede pero' agli impiegati di usare comunque "buon senso" nella scelta del loro abbigliamento.

Goldman Sachs aveva avviato, gia' nel 2017, il processo per creare un ambiente di lavoro piu' rilassato e aveva permesso di togliere giacca e cravatta al personale della sua divisione high tech; la misura vuole andare incontro alle esigenze di una forza lavoro sempre piu' giovane, le generazioni Millennial o Gen Z: oltre il 75% dei dipendenti e' nato dopo il 1981.

"Il cambiamento della natura dei luoghi di lavoro, in generale a favore di un ambiente piu' casual", ha portato la banca americana a passare "a un dress code piu' flessibile a livello aziendale", come si legge nel promemoria, riportato dalla Bbc. "Un abbigliamento casual", avverte la nota, "non e' appropriato ogni giorno e per ogni interazione e confidiamo che eserciterete costantemente il buon senso a riguardo". Il 'corso piu' casual' di quella che e' considerata la piu' influente banca d'investimento del mondo, e' attribuile al Ceo David Solomon, un passato anche di dj di musica elettronica, che ha segnato una nuova era nella leadership di Goldman Sachs, dopo i 12 anni di Lloyd Blankfein. Altre banche americane, per esempio JP Morgan, hanno intrapreso iniziative simili. Il memo non specifica quali abiti siano o meno adeguati: "Tutti noi -si legge nel documento- sappiamo cosa e' appropriato o meno indossare".