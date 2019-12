Va al 24enne milanese Valerio Sordi il premio Angelo Zola targato Fabbri 1905

Il “Fellini” del milanese Valerio Sordi vince il premio Angelo Zola, il più importante riconoscimento attribuito ai giovani bartender promosso da Fabbri 1905. L’azienda bolognese è infatti per il secondo anno consecutivo sponsor del riconoscimento creato per valorizzare i talenti under 29 nel contesto del 70° nazionale Aibes a Roma. E’ stato lo stesso amministratore di Fabbri 1905, Nicola Fabbri, a consegnare il premio nelle mani del giovane talento.

Valerio Sordi ha sorpreso la giuria non solo per la sua giovane età di 24 anni ma soprattutto grazie al suo “Fellini”, un cocktail che vede tra i suoi ingredienti principali Marendry Fabbri e che già dal nome richiama i sapori e il clima del periodo più splendente dell’Italian Style eternato proprio dal regista riminese nella “Dolcevita”. Parola che segnava anche il tema di questa edizione del concorso. Per creare il suo cocktail, Sordi ha dichiarato di aver scelto ingredienti che fossero al tempo stesso di grandissima qualità e che sapessero coniugare i sapori ricercati e raffinati degli anni 50-60, con i gusti della clientela contemporanea che ogni giorno sfila davanti al suo bancone del Diana Majestic di Milano.

La valutazione del premio Angelo Zola prende in considerazione non solo i migliori cocktail portati in gara ma anche le competenze e le conoscenze tecniche del concorrenti e Valerio ha colpito i giurati. Ora proprio grazie a questa vittoria avrà l’occasione di mostrare le sue qualità anche in campo internazionale. Vincere gli dà infatti la straordinaria opportunità di poter frequentare l’I.B.A. (International Bartending Academy) training centre di Singapore, una delle accademie più prestigiose al mondo nel settore del bartending, sostenuto interamente dalla Fabbri 1905. Oltre a questa opportunità l’azienda bolognese offrirà al giovane bartender anche un soggiorno presso la sede cinese di Fabbri, dove potrà avere un contatto diretto con tutta la passione di Fabbri nel realizzare i prodotti per i professionisti della mixology che affascinano anche quel mercato.

I prodotti professionali di casa Fabbri 1905 li ritroviamo anche nei cocktail che hanno raggiunto il podio di quasi tutte le categorie previste durante il convegno nazionale Aibes (After dinner, Long drink, Mock cocktail, Flair, Fancy, Estro del bartender) a dimostrazione dell’impegno che l’azienda impiega per creare i propri prodotti e della loro altissima qualità.