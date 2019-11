Vacanze di Natale a Ostuni. La Città Bianca s'illumina d'immenso

Ostuni si illumina di immenso. Promettono bene le vacanze natalizie nella città bianca. Tra illuminazione artistica, spettacoli di artisti di strada fino al Presepe Vivente e il Concerto della Mezzanotte a Capodanno, ci sarà poco da annoiarsi. E’ quanto mai ricco, inftti, il cartellone degli eventi per queste Festività Natalizie. Che diventano l’occasione per prenotare un soggiorno nella Città Bianca.

https://m.facebook.com/story. php?story_fbid= 1209030272616886&id= 620441691475750

Sabato 23 novembre si sono accese le luminarie di Luminoso Natale, un evento organizzato dall’Associazione Tourist Art Apulia con il patrocinio del Comune di Ostuni. L’accensione artistica al ritmo della musica con l’illuminazione dell’Albero di Natale e della facciata del Palazzo di Città, ha dato il via alla serie di eventi che caratterizzeranno tutto il centro storico da ora fino al 6 gennaio.

Per non perdersi neanche un appuntamento, curiosare tra i mercatini tipici, gli spettacoli degli artisti di strada e conoscere gli abitanti della cittadina, l’ideale è restare in pieno centro, prenotando un soggiorno nel Palazzo Rodio, un antico palazzo costruito nel 1852, a due passi dal centro storico e adiacente alla villa comunale, cuore pulsante degli eventi natalizi (www.palazzorodio.it).

Tra ampi saloni dalle volte affrescate in stile neoclassico ed eleganti lampadari in vetro di murano, tendaggi di pizzo e mobili d’epoca, avrete l’impressione di essere un fortunato cittadino di Ostuni, facendo un tuffo nella Storia per un soggiorno intrigante e ricco di spunti culturali. E con il vantaggio (non trascurabile) di poter lasciare la propria auto in un comodo parcheggio riservato e interno al palazzo stesso.

VEDI IL VIDEO PER ENTRARE NEL PALAZZO

https://www.facebook.com/ 620441691475750/posts/ 1208874199299160/

Ma vediamo che cosa succederà ad Ostuni in queste magiche vacanze natalizie. Il programma di Luminoso Natale è stato illustrato durante una breve, ma emozionante inaugurazione, presentata dall’attrice Daniela Fazzolari, il sindaco Guglielmo Cavallo, l’assessore alle attività produttive Luca Cavallo, l’amministratore unico di Luminarie De Cagna, Giuseppe De Cagna, che firma le luminarie, e il presidente dell’Associazione, Tourist Art Apulia, Claudio Santoro.

C’era tantissima gente in piazza a Ostuni, nonostante il freddo pungente, tanto da sembrare un evento estivo, come hanno sottolineato con soddisfazione il sindaco Guglielmo Cavallo e l’assessore alle attività produttive, Luca Cavallo.

Tutti i week end, da ora e fino al 19 dicembre Ostuni diventerà una città ricchissima di eventi con artisti di strada, gruppi folckloristici locali, mercatini con prodotti tipici. Dal 23 al 6 gennaio gli spettacoli di animazione si svolgeranno tutte le sere.

La Notte di Capodanno, tra il 31 e la mezzanotte, si brinderà al nuovo anno tutti in piazza davanti alla Cattedrale con un Concerto.

Per gli amanti del presepe vivente, l’appuntamento è nella suggestiva Masseria Fonte Nuova, nel Parco delle Dune Costiere, organizzato dall’Associazione Radici del Sud, presieduta da Pietro Albanese, che darà vita a scene molto suggestive che vanno dagli antichi mestieri alla Grotta di Betlemme, il 26 dicembre, il 5 e 6 gennaio 2020 a partire dalle ore 18.

Dopo il successo prime cinque edizioni, la stessa Associazione dà appuntamento il 16 e il 17 dicembre alle 21, nel Teatro Slow Cinema per il consueto Concerto di beneficienza “Incanto di Natale” con cori natalizi, danza aerea… e canti a cura di artisti locali. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Dove soggiornare per essere vicini al centro e non perdersi gli eventi:

Palazzo Rodio

Largo Bianchieri 43

Ostuni (Brindisi) ITALY

Tel. +39 338 7062685 - +39 349 91627019

www.palazzorodio.it

palazzorodio@gmail.com

Quattro ampi ed eleganti appartamenti autonomi, dotati di tutti i comfort con servizi, wi-fi, tv, frigo, cucina.

Animali ammessi.

All’interno troverete il tipico Giardino delle delizie, un aranceto per passeggiare e meditare.

Parcheggio interno privato e riservato.