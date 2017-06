Vacanze, le mete più economiche? Bucarest e il Sud Est asiastico

La destinazione più economica in assoluto per gli italiani è Bucarest (791 €). Bangkok è la meta extraeuropea meno cara, con un costo totale di 1.225 € per una vacanza di sette giorni. Il Sud Est Asiatico, con Thailandia, Malesia e Bali, domina la classifica delle cinque destinazioni più economiche nel mondo

L'estate è alle porte e l'organizzazione delle vacanze è al centro dei pensieri degli italiani. In vista delle imminenti partenze per le ferie, KAYAK.it, il motore di ricerca viaggi leader nel mondo, ha effettuato un'indagine per scoprire quali siano le mete più convenienti dove trascorrere una settimana lontano da casa. La formula della vacanza perfetta prende in considerazione i costi di un volo di andata e ritorno, il soggiorno in hotel a 4 stelle e il noleggio auto (classe economica), permettendo così di individuare le destinazioni più economiche in Europa e nel mondo. Per un confronto ancora più completo, KAYAK.it ha analizzato, inoltre, i costi di alcuni servizi in loco, tra cui pasti, cocktail, ingresso ai musei e prezzi di souvenir.

Le destinazioni europee più convenienti

Bucarest, in vetta alla classifica, è la meta più economica in assoluto per i viaggi durante l'estate 2017: per una settimana di vacanza, comprensiva di voli, soggiorno in hotel a 4 stelle, pasti, ingressi ai musei e shopping di souvenir, sono sufficienti 791 €. Nonostante i voli abbiano un costo maggiore rispetto a quelli per le città che occupano la seconda e terza posizione, nel complesso il prezzo totale risulta decisamente vantaggioso: i pasti (37 €) e gli ingressi ai musei (3 €) sono, in particolare, le aree che offrono il maggior risparmio.

Al secondo posto si posiziona Praga: per trascorrere una settimana nella splendida capitale ceca bastano poco più di 800 €. Sul terzo gradino del podio sale Siviglia con 899 € totali, mentre Valencia e Salonicco chiudono la top 5 delle città più economiche per l'estate 2017: entrambe mete perfette per chi desidera unire la visita della città a lunghi pomeriggi in spiaggia; per farlo sono sufficienti rispettivamente 951 € e 961 €. A far lievitare i costi di una vacanza nella città greca sono, in particolare, i voli (122 €) e il noleggio di un'auto (217 €), più elevati rispetto alle altre mete. Tuttavia, Salonicco si distingue per i pasti (90 €) dai prezzi convenienti.

Praga e Siviglia, di contro, spiccano come le mete destinazioni più economiche per chi è alla ricerca di una vacanza all'insegna degli happy hour: in queste città, infatti, il costo di tre cocktail non supera i 20 €. La capitale ceca, insieme a Valencia, è inoltre ideale per chi ha intenzione di partire per un "road trip": noleggiare un'auto per 7 giorni costa solo 145 €.





L'Asia domina la top 5 delle destinazioni extra europee più economiche

Gli amanti delle vacanze "a lungo raggio" possono optare per l'Asia: il podio, infatti, è dominato da Thailandia, Malesia e Indonesia. È Bangkok, in particolare, a sbaragliare la concorrenza: con 1.225 € permette di trascorrere una settimana comprensiva di hotel 4 stelle, noleggio auto e altri servizi immancabili durante una vacanza, tra cui pasti, drink e ingressi ai musei.

Anche i prezzi dei voli sono piuttosto contenuti (582 €), così come quelli della sistemazione in albergo (440 €), ma a spiccare sono soprattutto le spese modiche per pranzi e cene: 18 € è la cifra sufficiente per i pasti (pranzi e cene) di 3 giorni. Kuala Lumpur, in seconda posizione, è la città che offre un soggiorno in hotel 4 stelle al prezzo più conveniente (395 €), mentre a Denpasar si risparmia maggiormente sui cocktail (26 €).

I viaggiatori che preferiscono viaggiare verso ovest possono puntare su Brasile e Repubblica Dominicana, rispettivamente al quarto e quinto posto della classifica delle mete più convenienti. Rio de Janeiro si conferma destinazione più economica per le vacanze on the road, dal momento che bastano 118 € per noleggiare un'auto per un'intera settimana, mentre raggiungere Punta Cana risulta meno dispendioso (429 €) rispetto alle altre città; di contro, i costi del soggiorno in hotel a 4 stelle sono più alti rispetto alle altre destinazioni in classifica.