Vacanze: Parigi e Roma i last minute più convenienti, San Diego la più cercata

Le tanto sospirate vacanze sono finalmente arrivate e l’idea di sdraiarsi al sole in meritato relax o di concedersi tour alla scoperta di affascinanti città d’arte e cultura è ora concreta. Non sempre però gli italiani hanno avuto la possibilità di pianificare con largo anticipo i propri viaggi e molti di loro sono in questi giorni alle prese con le prenotazioni, cercando di scovare le destinazioni più vantaggiose per una partenza sotto data.

momondo.it , la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, ha analizzato i propri dati per scoprire quali sono le destinazioni last minute più economiche per i viaggiatori italiani, al fine di ispirare i ritardatari che sono ancora alla ricerca di una meta dove trascorrere le proprie vacanze estive senza però spendere una fortuna.

Romantica e conveniente: Parigi on top!

momondo ha effettuato una ricerca per scoprire quali sono le mete europee last minute più convenienti per i viaggiatori che si spostano dallo Stivale: Parigi è la capolista, raggiungibile con un costo medio inferiore a 100 €. Gli italiani, infatti, potranno concedersi una fuga romantica anche durante i mesi più caldi dell’anno e regalarsi un tour nella città che fa battere il cuore non solo per i classici must see, ma anche per gli infiniti spunti culturali, gli appuntamenti artistici e i deliziosi scorci che la caratterizzano. Sul podio seguono l’eclettica Londra, al secondo posto (141 €), con le sue numerose e variegate attrattive e Helsinki al terzo (149 €), offrendo un clima decisamente più refrigerante, panorami incantevoli sul fiume, punti di interesse architettonici e angoli dal fascino scandinavo.

Per chi invece non riesce a rinunciare a spiagge, energia scoppiettante, movida notturna e feste senza fine, ci sono anche Barcellona e Luqa, che però prevedono un budget maggiorato. Sono infatti le meno economiche della classifica; chi sceglie di visitarle dovrà quindi preventivare una spesa media di 154 € per arrivare in Spagna e di quasi 230 € per atterrare a Malta.





Vacanze made in Italy: cultura e mare a prova di budget

Per chi preferisce invece restare nel Bel Paese, risulta meno costoso pensare a una vacanza nella capitale, la Città Eterna infatti è al primo posto per convenienza e sono sufficienti circa 67 € per soggiornare in quello che è considerato uno dei luoghi più belli al mondo. Niente paura per gli amanti del mare nostrano perché la riviera romagnola e la costiera amalfitana rientrano nella top 3 delle destinazioni più economiche, rispettivamente al secondo e terzo posto anche se a prezzi ben più sostenuti: il costo medio per una notte a Riccione è di 177 €, aPositano di 232 €.





Tra le mete last second San Diego è la più trendy, ma l’Europa occupa un posto speciale nel cuore degli italiani

Tra quelle scelte dai ritardatari nelle prenotazioni brillano alcune mete, che momondo ha messo a confronto con i dati dello scorso anno nello stesso periodo, rivelando quali destinazioni hanno registrato un notevole incremento nel numero delle ricerche. Nonostante il sogno americano sia in cima ai pensieri degli italiani con ricerche quadruplicate per San Diego, sono le località europee quelle che catturano maggiormente il loro interesse, con ben 4 su 5 destinazioni in classifica. In particolare la Germania, con due città nel ranking: Norimberga eStoccarda, che segnalano rispettivamente un +271% e +240%. Podio anche per la Spagna, al terzo posto, conAlmería: il fascino moresco della sensuale località andalusa lambita dal Mediterraneo ha più che triplicato il numero di ricerche da parte dei viaggiatori italiani rispetto al 2018. Fa capolino in lista anche una meta più spirituale, l’irlandese Knock (+249%), famosa a livello internazionale per l’apparizione alla popolazione del luogo della Vergine Maria, San Giuseppe e San Giovanni Evangelista.





“Le vacanze sono da sempre un momento fondamentale per gli italiani, soprattutto in estate, aiutano a ricaricare le energie e concedersi del tempo di qualità, insieme alla propria famiglia, agli amici o alla dolce metà. E chi non ha avuto occasione di prenotare in anticipo le vacanze, non deve demoralizzarsi,” afferma Cristina Oliosi, spokesperson per momondo.it. “momondo, infatti, mette a disposizione dei viaggiatori last minute suggerimenti e consigli in grado di supportare le varie esigenze e permettere, grazie a semplici filtri e funzionalità, di far risparmiare anche chi si muoverà all’ultimo minuto.”