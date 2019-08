Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Victoria's Secret. FOTO

Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Victoria's Secret

Valentina Sampaio, 22enne brasiliana, è la prima modella transgender scelta da Victoria's Secret come protagonista di una campagna per la linea VS Pink.

Ed Razek, Chief Marketing Officer dell'azienda di intimo, nei mesi scorsi aveva negato la possibilità di aprire i casting a modelle transgender, intervistato da Vogue aveva detto che nel famoso Fashion Show non avrebbero mai sfilato modelle transgender o plus-size “perché lo spettacolo è una fantasia, uno speciale di intrattenimento di 42 minuti”. La decisione, presa a seguito delle sue dichiarazioni, ha sollevato positivamente la comunità LGBT+

"Mai smettere di sognare", è il commento di Valentina Sampaio, che è anche attrice, studentessa di architettura e attivista per i diritti della comunità LGBT+.

Tra le tante reazioni dei fan sono arrivate le congratulazioni di altre modelle, Lily Aldridge e di Laverne Cox, attrice transessuale famosa per il suo ruolo inella serie tv Orange Is Yhe New Black e attivista LGBTQ.