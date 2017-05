Valeria Marini: "Compio 50 anni. E ora divento mamma"

Nuovo traguardo per Valeria Marini che con l’avvicinarsi del suo compleanno (14 maggio), si racconta a 360° in un’intervista rilasciata al settimanale “Gente”, oggi in edicola.

Uno dei compleanni più importanti per una donna; a pochi giorni dal compimento dei suoi primi 50 anni la Marini, raggiante e felice, espone dei lati inediti della sua persona e conferma il suo desiderio più grande: diventare mamma! Apparsa in splendida forma davanti l’obbiettivo del fotografo nella meravigliosa ed esclusiva location del “Domina Coral Bay” a Sharme el-Sheikh, dichiara:

“Il segreto di non invecchiare è quello di mantenere e coltivare i nostri entusiasmi” ed aggiunge “Bisogna vedere la vita e le nuove avventure che verranno, con gli occhi della fanciulla che è in noi. Quello che siamo oggi dipende dalla nostra testa e dal saper prendere distacco da ciò che di non giusto abbiamo subito nel corso degli anni…”

Impegnata sul lavoro e pronta a cavalcare nuovi successi la Marini conferma la stima rimasta per il suo ex fidanzato Patrick Baldassari puntualizzando quanto siano importanti per lei la famiglia e gli affetti. I stessi valori che la portano a pensare sempre più concretamente di voler diventare mamma. È arrivato il momento giusto?