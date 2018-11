Vanity Fair Italia presenta Vanity Fair Stories: ospiti, prime visioni e...

L’appuntamento è a Milano il 24 e 25 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema in via Milazzo 9 per una due giorni aperta ai propri lettori ricca di ospiti nazionali e internazionali, di proiezioni e di prime visioni. Vanity Fair Italia continua a essere per il nostro paese - nella sua versione cartacea e nelle sue piattaforme digitali dai numeri record - il luogo dove si raccontano storie di vita di uomini e donne straordinari. I suoi valori e la sua qualità lo hanno reso un’eccellenza nel panorama internazionale, un’eccellenza che adesso prenderà la forma di un grande evento aperto al pubblico.

L'ANIMA DEL BRAND

Vanity Fair Stories combina la vocazione al racconto che è anima del brand e la sua attenzione per i nuovi linguaggi che lo storytelling continuamente abbraccia: Stories infatti prende proprio ispirazione dal format di Instagram che ha riscosso un incredibile successo negli ultimi tempi. Sul palco del VFS si alterneranno cantanti, attori, registi, sceneggiatori, scrittori nazionali e internazionali che si racconteranno e racconteranno con la propria voce storie personali ed eccezionali.

GLI OSPITI

Tanti gli ospiti presenti: l’attore Alessandro Borghi, l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, lo scrittore Peter Cameron, l’attrice Cristiana Capotondi, il regista e sceneggiatore Saverio Costanzo, l’attore e il regista Marco D’Amore, il rapper Fedez, lo showman Rosario Fiorello, il regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Genovese, l’attore Marco Giallini, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Terry Gilliam, la regista e attrice Valeria Golino, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Luca Guadagnino, l’attrice Miriam Leone, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, l’attrice Alba Rohrwacher, il regista e attore Kim Rossi Stuart, il regista Stefano Sollima, lo scrittore e regista premio Oscar Paolo Sorrentino, gli youtuber The Jackal, la regista e sceneggiatrice Maria Sole Tognazzi, il regista, attore e sceneggiatore Carlo Verdone, lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi, il conduttore, scrittore e sceneggiatore Fabio Volo.

A cui si aggiungono anche l’attrice Euridice Axen, la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice Daria Bignardi, la top model Maria Carla Boscono, l’attore Fortunato Cerlino, la comica, conduttrice televisiva e attrice Geppi Cucciari, l’attrice Matilda De Angelis, l’ Amministratore Delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, l’ex calciatore Alessandro Del Piero, lo youtuber Favij, l’attrice Isabella Ferrari, l’attrice e conduttrice televisiva Chiara Francini, il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Massimo Gramellini, l’amministratore delegato di Medusa Film Giampaolo Letta, l’executive vp area programming di Sky Nicola Maccanico, gli youtubers Matt & Bise, la talent agent Moira Mazzantini, l’ attore, regista e sceneggiatore Rocco Papaleo, l’ex calciatore Andrea Pirlo, l’attore Alessandro Roja, l’attrice Greta Scarano, l’attrice Sara Serraiocco, l’autrice Ester Viola.

LA MUSICA

Tanto anche lo spazio dedicato alla musica grazie alla presenza di artisti che scandiranno con il loro talk il palinsesto degli incontri: Malika Ayane, Dark Polo Gang, Fedez, Levante, Motta, la star internazionale Mika…con una prestigiosa apertura musicale sabato 24 mattina alle ore 10:00 con Elisa.

GLI EVENTI

La sera del 24 novembre si terrà un evento nell’evento: Vanity Fair Stories – The Awards. presentati da Alessandro Cattelan. Durante la serata, in diretta streaming sul profilo Facebook e sul sito di Vanity Fair, saranno premiati grandi artisti del mondo del cinema, della moda, della musica e della televisione, tra cui il regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino.

DOMENICA

Vanity Fair Stories si concluderà con una grande serata musicale in acustico domenica 25 Novembre dalle ore 21:00 con una lineup di assoluto prestigio:Carl Brave reduce dal successo estivo della hit “Fotografia”, Luca Carboni che dopo l’uscita del nuovo album Sputnik ha appena concluso, con grande successo, la prima parte di live nei club, Tommaso Paradiso dopo il nuovo album e nel pieno del tour Love con i Thegiornalisti che sta segnando soldout in tutta Italia, e a chiudere l’evento la straordinaria partecipazione dei Negramaro per la prima volta su un palco, dopo alcuni mesi di assenza in cui la band si è stretta attorno a Lele Spedicato, e pronti a ripartire in tour nei più importanti palasport italiani dal 14 febbraio.

LE PROIEZIONI

Ampio il palinsesto di anteprime di serieTV e proiezioni esclusive di film alla presenza di cast e registi. Di seguito il programma:

SABATO 24 NOVEMBRE

Titolo: “Vanity Fair – La fiera delle vanità”

Regista: James Strong

Prodotto da: Amazon e ITV

Distribuito da: ITV Studios Global Entertainment

In onda su: laF (canale 135 di Sky) e disponibile su Sky On Demand

Cast: Olivia Cooke, Claudia Jessie, Tom Bateman, Johnny Flynn, Charlie Rowe, Frances de la Tour, Martin Clunes, Michael Palin, Simon Russell Beale, Suranne Jones Episodio 1, “Rebecca al cospetto del nemico”; episodio 2, “La signorina Sharp inizia a farsi degli amici”

Durata: 120’

Episodio/puntata: Episodi 1 e 2

Orario: 10.00

Sala: Astra

Trama: Inghilterra, inizio 1800: Becky Sharp, orfana e priva di mezzi, si dimostra un’arrivista spregiudicata capace di conquistarsi con ogni mezzo un posto nell'aristocrazia, arrivando fino alla corte di Giorgio IV.

ANTEPRIMA

Titolo: Romantic Road

Regista: Oliver McGarvey

Prodotto da: Unknown Pictures Ltd

Distribuito da: ADR Distribution

In onda su: Sky Arte, 11 gennaio

Durata: 77'

Orario: 11.30

Sala: Astra

Trama: il film di Oliver McGarvey è la prova che non tutti i pensionati britannici sognano di ritirarsi a vita tranquilla. Rupert e Jan Grey sono una coppia di inglesi che ha deciso di attraversare l’India a bordo di una Rolls-Royce del 1963. Romantic Road è al tempo stesso un racconto politico, un road movie e un film biografico. Una storia vera, il ritratto appassionato di un matrimonio che dura da 35 anni.

ANTEPRIMA

Titolo: Jane Fonda In Five Acts

Regista: Susan Lacy

Prodotto da: HBO

In onda su: Sky Cinema e Sky Arte il 25 novembre, sarà disponibile su Sky On Demand

Durata: 128'

Orario: 14.00

Sala: Astra

ANTEPRIMA

Titolo: A Very English Scandal

Regista: Stephen Frears

In onda su: In prima visione assoluta su FoxCrime (116, Sky) dal 23 novembre, il venerdì alle 21:55

Cast: Hugh Grant, Ben Whishaw

Durata: 120’

Episodio/puntata: Episodi 2 e 3 (sarà mostrato anche un recap del primo episidio).

Orario: 17.00

Sala: Astra

Trama: A VERY ENGLISH SCANDAL è la miniserie britannica sul caso Thorpe degli anni '70. L'ex leader del Partito Liberale, Jeremy Thorpe, interpretato da Hugh Grant, fu processato per aver cercato di uccidere il suo presunto ex amante, Norman Scott

ANTEPRIMA

Titolo: Roma

Regista: Alfonso Cuarón

Prodotto da: Esperanto Filmoj e Participant Media

Distribuito da: Netflix

Online su: Netflix il 14 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo

Cast: Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Daniela Demesa, Latin Lover, Nancy García García, Jorge Antonio Guerrero, Marco Graf, Andy Cortés, Nicolás Peréz Taylor Félix, Clementina Guadarrama

Durata: 135’

Orario: 22.00

Sala: Astra

Trama: Le vicende di Cleo, domestica che vive nel quartiere di Roma a Città del Messico. Cuarón attinge alla propria infanzia per creare un emozionante ritratto di conflitto domestico e gerarchia sociale.

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ANTEPRIMA

Titolo: Bene ma non benissimo

Regista: Francesco Mandelli

Prodotto da: Pier Paolo Piastra per Viva Productions, e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e la collaborazione di FIP Film Investimenti Piemonte. in co-produzione con Fabio Troiano, Vincenzo Terracciano e Riccardo Neri per Lupin Film.

Cast: Francesca Giordano, Euridice Axen, Rosario Terranova, Yan Shevchenko, Ugo Conti, Maria Di Biase, Gioele Dix, Giordano De Plano, Gisella Donadoni, Shade.

Durata: 90’

Orario: 11.00

Sala: Astoria

Trama: Candida è un’adolescente paffutella e orfana di madre, che vive con il padre Salvo in un piccolo paese del sud. Ama ballare al ritmo delle canzoni di Shade, un famoso rapper di cui è innamorata. Costretta a trasferirsi a Torino con il padre, Candida dovrà affrontare la sfida di una nuova vita.

Titolo: My dinner with Hervé

Regista: Sacha Gervasi

Prodotto da: HBO

In onda su: Sky Cinema il 21 novembre (e Sky On Demand)

Cast: Peter Dinklage e Jamie Dornan

Durata: 110'

Orario: 14.00

Sala: Astra

Trama: La vita di un uomo folle e vulnerabile, quella del “nano più famoso del mondo”, riassunta in una notte vissuta pericolosamente tra le strade di Los Angeles e in compagnia di un giovane cronista, che avrebbe cambiato per sempre le vite di entrambi e che è rimasta segreta per più 25 anni. Torna sotto i riflettori la vita di Hervé Villechaize, grazie al film HBO scritto e diretto da Sacha Gervasi, che con Villechaize visse in prima persona quel folle e indimenticabile incontro raccontato nel film. Nel cast, Peter Dinklage e Jamie Dornan.

Titolo: Arthur Miller: Writer

Regista: Rebecca Miller

Prodotto da: HBO

In onda su: Sky Arte, 12 novembre. Disponibile su Sky On Demand

Durata: 96'

Orario: 16.30

Sala: Astra

Trama: Il ritratto dello scrittore e drammaturgo Arthur Miller raccontato dalla prospettiva unica della figlia, l’attrice e sceneggiatrice Rebecca Miller, regista di questo documentario, ritratto illuminante sull’intera esistenza del drammaturgo, che combina materiale intimo e inedito (tratto dagli archivi personali di Rebecca) e numerose interviste.

ANTEPRIMA

Titolo: L’Amica Geniale

Regista: Saverio Costanzo

Prodotto da: Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, TIMVISION e HBO Entertainment, in co-produzione con Umedia

Distribuito da: Fremantle in collaborazione con Rai Com

In onda su: dal 18 novembre su HBO, dal 27 Novembre su Rai1 e TIMVISION

Cast: Elisa del Genio, Ludovica Nasti

Durata: 50’

Episodio/puntata: Primo episodio

Orario: 19.00

Sala: Astra

Trama: Quando l’amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50.