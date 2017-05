Vegetariani's Karma. A Milano si inaugura il Kitchen Groove in zona Navigli

Giovedì 18 maggio, a partire dalle ore 18, fino a tarda notte, grande festa d'inaugurazione ufficiale del nuovo bistrot Kitchen Groove - Cucina naturale - vegetariana - vegana, nell'ormai celebre cortile di via Argelati 35. Prezzi veramente da amico.

Vegetariani's Karma: vorremmo dire che ci sono cose che devono accadere nelle nostre vite e non c'è scampo, ma poi come proseguire il discorso? Come dare un senso al titolo di questo articolo? La verità è che non c'è un senso, non un ragionamento: ci piaceva il titolo, ecco tutto, ci faceva anche un po' ridere (il livello delle teste in cucina al Kitchen Groove è bassino). Del resto la metrica è perfetta e potremmo andare fino in fondo e attaccarci tutta una strofa "zucchina e melanzana, crocchette in fila indiana, tre dolci anti carie, cicoria. Il tofu come un mantra, falafel sulla rampa, il pasto nudo balla, Vegetariani's Karma!". Ecco, giovedì il tenore sarà questo.

UNO STUPENDO DEHORS POST-INDUSTRIALE

Sarà l'arietta, sarà che finalmente c'è il clima che vogliamo, sarà che sono pronti i tavolini nel dehors assolato… Ma non dicevano che maggio era mese della Madonna? Vi pare? Aprile forse è stato un mese della Madonna, ma non certo questo maggio, accidenti a lui! Qua si continua a uscire in bici, imperterriti, e di acqua se n'è presa a secchiate ormai. La vogliamo finire?!? Su maggio, fai il bravo, ridacci il sole che ti sei rubato.

OK che le piante avevano tanto bisogno di acqua, ma ora che siamo felicemente circondati da una foltissima jungla verde vogliamo il sole, il s-o-l-e! Soprattutto, caro sole, ti vorremmo per giovedì 18, se non ti è di troppo disturbo, perché facciamo il festone di inaugurazione, quello ufficiale, e anche MioCugino, vicino di cortile, farà un festone, e anche in via Gola ci sarà un gran festone con reading di poesie per strada, quindi c'è proprio bisogno di una serata calda e asciutta.

EVVAI CON IL METEO GIULIACCI: SOLE A GOGO' GIOVEDI'

Il mitico colonnello Giuliacci è dalla nostra parte: sul suo sito meteogiuliacci è previsto sole tutto il giorno. Bene, ora che abbiamo fatto tutte le raccomandazioni per la prossima settimana, apprestiamoci a visitare Kitchen Groove anche prima e dopo la festa, nel suo angolino raccolto e accogliente, la sera, il pomeriggio, o a pranzo... Non abbiate paura dei prezzi. Sono veramente abbordabili.

Cosa attira tanti milanesi nel cortilone di via Argelati 35? E' un mistero che vi invitiamo a risolvere da soli, voi e la vostra bussola impazzita, perché Stefano, Paola, Francesca e Simon al momento devono allestire tutto in tempo e cucinare a tutto spiano. Si chiude la settimana degli aperitivi con Recup e c'è gente che viene a festeggiare anche prima di giovedì... La creatività fa scintille in cucina ed è cosa buona e giusta! Di festa in festa, ricordate allora che fra poco c'è l'inaugurazione ufficiale di questo belbel bistrot, proprio giovedì 18 dalle 18 fino a tarda notte, con musica e danze.

UN MENU' VEGETARIANO E VEGANO

Dai, non fatevi troppe domande e passate subito a leggere il menu:



cous-cous con carote e ceci

pasta al pesto di basilico e mandorle

riso con radicchio e crema di caprino

seitan con cavolo cappuccio rosso e cipolle di Tropea alla senape

frittata di topinambur

dahal di lenticchie rosse

scarola al salto con olive, capperi e peperoncino

erbette olio e limone

finocchi e arance

torta di verdure e ricotta

insalata mista



I dolci:

strudel di frutta (vegano)

torta al limone (senza latticini)

torta di cioccolato (senza glutine e vegana)



Siete tutti invitati, con amici, figli, amanti, passanti o semplici conoscenti. Anche i cani sono benvenuti. Stefano, Paola, Francesca e Simon vi aspettano per brindare e ballare con loro fino a tarda notte.

Kitchen Groove via Argelati 35 - Milano - MM Porta Genova