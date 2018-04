Venezia a numero chiuso. Polemica sui tornelli per regolare flusso di turisti

Venezia a numero chiuso, Brugnano (sindaco): "Mio dovere è garantire la sicurezza". VIDEO

Boom di turisti a Venezia e la città lagunare corre ai ripari. Da oggi al via la sperimentazione dei tornelli ai piedi del ponte di Calatrava e di quello degli Scalzi per diluire l'impatto della massa di turisti che da stamattina stanno raggiungendo il centro storico per il ponte del primo maggio. "Non ci vedo niente di male”, spiega il sindaco Luigi Brugnaro. "Vogliamo dire a tutta l'Italia che le persone che decidono di venire a Venezia sono sempre ospiti importanti per noi. Stiamo sconsigliando, soprattutto a quelli che vengono in giornata, di arrivare in giorni da bollino nero per una maggiore vivibilita' di questa citta'". Brugnaro aggiunge: "il mio dovere e' che ci sia sicurezza a Venezia: devieremo il traffico a stantuffo, cioe' se serve".