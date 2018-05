Venezia invasa dai turisti? Stop al 'cibo da passeggio' per tre anni

Per tre anni divieto di aperture di negozi di alimenti per 'cibo da passeggio'. Dopo la polemica sui tornelli, Venezia fa di nuovo discutere per questo provvedimento a favore del decoro e contro l'occupazione di spazi pubblici. Nella città lagunare gradini di ponti e chiese vengono utilizzati per improvvisati picnic, con conseguente invasione di rifiuti. Come scrive il Corriere del Veneto la decisione fa parte di un percorso avviato un anno fa dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro ed è stata sancita dalla Giunta comunale. Ora, il tutto dovrà essere fatto anche dalla Regione Veneto bilanciando le esigenze della citta' con i provvedimenti sulla libera concorrenza.