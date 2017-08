Venezia senza limiti, turisti gay fanno sesso sul Canal Grande. Foto-video

Ennesimo scandalo a Venezia. la città è sempre più senza limiti. Due turisti inglesi sono stati ripresi mentre facevano sesso nudi sul molo in pieno Canal Grande. A riprenderli diversi cittadini veneziani che si trovavano a passare di lì alle prime luci dell’alba. In particolare, uno dei trasportatori, che doveva scaricare sul molo della merce per un hotel lì accanto, ha avuto qualche difficoltà a trasportare i pacchi. Video e foto hanno fatto il giro del web. La coppia di turisti, invece, non si è scomposta minimamente. Nelle scorse settimane più volte è stato denunciato il comportamento dei turisti, che trattano la città senza rispetto. Il Comune ha anche diffuso sui social una campagna di sensibilizzazione per avvertire ed educare i visitatori.