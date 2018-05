Versilia Yachting Rendez-vous, le grandi barche protagoniste a Viareggio

di Andrea Cianferoni

Ai nastri di partenza l’appuntamento dedicato alla nautica dell’alto di gamma, in scena a Viareggio dal 10 al 13 maggio con il Versilia Yachting Rendez-vous, evento espositivo internazionale fortemente voluto da Fiera di Milano, Nautica Italiana, Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana ed il supporto di Regione Toscana, di Toscana Promozione Turistica e del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel corso della presentazione stampa nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, di piazza Mazzini a Viareggio, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, del presidente di Nautica Italiana, Lamberto Tacoli, del presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Vincenzo Poerio e dell’amministratore delegato di Fiera Milano, Fabrizio Curci, è stato ribadito da tutti gli intervenuti quanto il settore nautico dell’alto di gamma sia in grado di creare un indotto capace di determinare benefici per tutta la filiera, dai grandi cantieri fino ai piccoli fornitori. In particolare il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, si è soffermato sulla “scommessa” vinta lo scorso anno, ovvero quanto le risorse messe a disposizione del governo regionale toscano abbiano già fatto vedere i loro benefici su tutto il comparto. Anche per questo la Regione sostiene l'evento, ed il governatore Rossi, prima della fine del suo mandato, che scade tra un anno e mezzo, ha dato l’annuncio della volontà di firmare la proroga della manifestazione, così da impegnare il successore nel proseguo della manifestazione. Per Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano, il Versilia Yachting Rendez-vous rappresenta un punto fermo nella promozione del Made in Italy e Viareggio si presta perfettamente ad essere una vetrina unica nel suo genere, capace di attirare compratori ed appassionati da tutto il mondo. Tra pochi giorni darsena Italia e Europa e la passeggiata nell’area dell’avamporto, saranno ormeggiate un centinaio di magnifiche imbarcazioni, il meglio dei produttori di yacht e mega yacht della cantieristica Made in Italy e l’eccellenza delle aziende produttrici di accessori e componentistica per grandi imbarcazioni. Tra le novità a livello logistico, durante i giorni del salone saranno predisposte gratuitamente quattro aree parcheggio dedicate ai visitatori, mentre ci sarà un layout di manifestazione nuovo, composto da aree più ampie e funzionali dotate di Wi-Fi, in grado di rendere più confortevole l’iterazione tra operatori ed espositori e la nuova postazione delle biglietterie, collocate sulla passeggiata lungomare di Viareggio in viale Regina Margherita. Due, invece, gli ingressi che portano i visitatori alle darsene, posizionati entrambi a Nord sul Lungo Canale Palombari dell’Artiglio. E poi la nuova Welcome Area, uno spazio scenografico a forma di igloo dedicato all’accoglienza di buyer ed espositori. Sulla passeggiata, inoltre, ci sarà spazio alle auto storiche, con alcuni esemplari provenienti dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese, mentre nella darsena Italia spiccherà un’area dedicata a prodotti e servizi luxury, realizzata in collaborazione agli sponsor Falconieri, Maserati, Novaris, Slam, Poltrona Frau e UIV - Unione Italiana Vini, che hanno voluto supportare l’evento dando il loro contribuito alla realizzazione di quest’area. Nei giorni del salone, grazie ad un accordo con Maserati, gli espositori potranno riservare un servizio di courtesy car per i loro top clients rivolgendosi allo spazio dedicato a Maserati all’interno dell’Exclusive Court. Sempre gli espositori, inoltre, potranno offrire ai loro clienti le Vip Card, che danno diritto a numerosi benefit come la possibilità di avere due biglietti vip per il VYR validi per i quattro giorni di mostra; l’accesso all’interno delle aree vip e lounge della manifestazione; due inviti al party esclusivo il giorno dell’inaugurazione; un servizio di concierge offerto dall’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi e la possibilità di usufruire di una personal shopper dedicata, un’assistente che affiancherà e guiderà il cliente nelle migliori boutique della Versilia. Non meno interessante sarà l’aspetto relativo all’approfondimento dei dati relativi al comparto nautico nazionale e mondiale contenuti nella ricerca, promossa da Nautica italiana, Market Monitor, realizzata in collaborazione con Deloitte e prevista per venerdì 11 maggio alle 10:30. Sempre venerdì alle 15:30 sarà la volta della design conference “How design is changing living on land and living on board”, il più importante appuntamento mondiale dedicato ai nuovi trend del design e ai cambiamenti del living a terra e a bordo, con la partecipazione di relatori di rilievo internazionale. Sabato 12 alle 15:30 infine, sarà la volta della Tavola Rotonda Legislativa dove verrà discussa la ripresa del comparto nautico italiano con un focus particolare dedicato al confronto tra marine e territori. Sempre nella giornata di venerdì 11 maggio, per la parte convegnistica, l’appuntamento alle ore 11 nelle sale convegni VYR con la seconda parte di SymbioTe e B&St. La pittura sarà il tema del pomeriggio: alle ore 17 il VYR ospiterà il pittore viareggino Giorgio Michetti che per l’occasione realizzerà dal vivo opere d’arte direttamente su tela. Alle 18.00 al via l’Happy Hour di via Coppino, che coinvolgerà residenti, espositori e visitatori. Contemporaneamente, davanti alla darsena Italia, ci sarà una performance d’arte circense sulla Gold Floating Lounge. Concluderà la serata il djset a cura di Radio Monte Carlo in Darsena Italia e uno spettacolo pirotecnico alle ore 20.30. Il connubio tra arte e nautica è invece il filo conduttore di sabato 12 maggio, quando le imbarcazioni presenti nel Versilia Yachting Rendez-vous si trasformeranno in gallerie d’arte, proponendo ai propri ospiti una giornata di cultura a bordo. Viceversa, le gallerie d’arte di Pietrasanta ospiteranno una serie di modellini di yacht particolarmente evocativi, che metteranno in luce sotto forma d’arte la vocazione cantieristica di Viareggio. Fitto il programma di eventi: si comincia alle 18 con una tavola rotonda “Quando diritto e impresa incontrano l’arte” al Navigo Garden; a seguire tour delle gallerie della città fino ad arrivare alla serata conclusiva in piazza del Duomo con l’esibizione di una street band.