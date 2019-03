Vespa: miglior scooter al mondo secondo i tedeschi

La Vespa è il miglior scooter al mondo secondo i tedeschi

La Vespa è il miglior scooter al mondo. E' l'opinione espressa dagli utenti tedeschi sulla rivista Motorrad, mensile di auto e moto. "Non importa quanda potenza o tecnica gli altri scooter mettano in campo, ala fine in cima al podio c'è sempre questa ragazza italiana". A scriverlo è la rivista stessa, che nel 2018 ha registrato un aumento delle vendite del 16% superando la cifra di 210mila pezzi.

Negli ultimi dieci anni oltre 1,6 milioni di nuove Vespa sono state vendute in tutto il mondo.