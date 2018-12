Viaggi di Natale e Capodanno: le destinazioni degli italiani

Vacanze di Natale e Capodanno, la ricerca Liligo sulle mete preferite dagli italiani

Quali sono le mete più amate dagli italiani per Natale e Capodanno? E quali le destinazioni con i voli più convenienti? Un’indagine di Liligo svela le mete più ricercate e quelle più vantaggiose per il trasporto aereo.

Gli specialisti del team di Liligo, uno dei motori di ricerca voli più importanti in Europa, ha raccolto i dati delle ricerche effettuate sul proprio comparatore dai viaggiatori italiani per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2018 ed il 7 gennaio 2019. Il risultato di questo studio di Liligo sulle destinazioni di Natale sono le classifiche sulle destinazioni più popolari, su quelle più vantaggiose da raggiungere in aereo e sulle principali città italiane di partenza per le rotte più popolari nel periodo considerato.

Vacanze di Natale dove andare: le destinazioni più ricercate

Dall’indagine di Liligo emerge come tendenza di viaggio degli italiani per il periodo delle feste una propensione verso le destinazioni estere, con in cima alle preferenze le grandi capitali europee Parigi, Amsterdam e Londra. La classifica prosegue con altre rinomate mete classiche, come Barcellona e New York, ma trovano spazio anche destinazioni più esotiche, come Tenerife, nelle Isole Canarie. Sorprende, infine, ma solo apparentemente, la presenza della capitale romena Bucarest fra le mete più gettonate di quest’anno: gli esperti di Liligo ritengono il dato influenzato dalla grande comunità di romeni presente nel nostro Paese.

Vacanze di Natale dove andare: le destinazioni italiane più popolari

All’interno di questa speciale classifica di popolarità sono presenti soltanto tre città italiane: Milano e le siciliane Palermo e Catania. L’affermazione delle due metropoli meridionali è in linea con la crescita turistica della Sicilia degli ultimi anni, ma un ulteriore motivo del successo delle due città siciliane è dovuto al massiccio rientro per le vacanze dei tanti emigrati siciliani che risiedono al di fuori dall’isola.

Vacanze di Natale dove andare: le destinazioni più economiche

Le città italiane vincono la classifica della convenienza dei voli con un podio tricolore formato da Milano, Roma e Napoli. Tra le destinazioni estere che presentano i collegamenti più vantaggiosi si segnalano invece Bruxelles, Barcellona, Londra, Amsterdam, Parigi, Francoforte e La Valletta. Barcellona, Londra, Amsterdam e Parigi sono quindi le mete che presentano i voli più economici fra quelle più ricercate dai viaggiatori italiani per le prossime vacanze di Natale e Capodanno.

Vacanze di Natale e Capodanno: le città di partenza degli italiani

Gli aeroporti di partenza più ricercati dai viaggiatori italiani per i viaggi durante il periodo natalizio sono gli scali milanesi di Linate e Malpensa e quelli romani di Ciampino e Fiumicino, seguiti da Napoli-Capodichino, Bergamo-Orio al Serio, Catania-Fontanarossa e Bari-Palese.