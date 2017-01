Viaggi, Emirates migliore compagnia per gli utenti. La classifica

eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, rende nota la classifica annuale delle migliori compagnie aeree del mondo, realizzata sulla base delle recensioni di oltre 90.000 utenti che hanno viaggiato in aereo nel 2016, ai quali ha chiesto di rispondere ad un questionario riguardante diversi aspetti del volo.

L’analisi ha preso in considerazione le compagnie aeree di linea e i vettori tradizionali full service, ovvero coloro che effettuano, oltre a voli domestici e a breve raggio, anche voli internazionali e lunghe distanze.



Da questa indagine è emerso che la migliore compagnia secondo le opinioni dei viaggiatori è Emirates, seguita da Luxair e Aegean Airlines. La compagnia di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai ha primeggiato per pulizia, comfort, servizio degli steward, check-in, intrattenimento, rapporto qualità-prezzo ed è stata superata da Aer Lingus, la compagnia aerea irlandese, soltanto nei punteggi relativi all’ apprezzamento delle sale VIP.



Alitalia, unica tra le italiane ad essere oggetto d’indagine, si piazza all’undicesimo posto nella classifica di gradimento, tra le top 15.



LA GRADUATORIA SERVIZIO PER SERVIZIO



Le preferite dai viaggiatori oltre alla già citata Emirates, sono: Swiss International Airlines e Aer Lingus, rispettivamente seconda e terza nella classifica delle più confortevoli; Luxair e Turkish Airlines, invece, prendono la medaglia d’argento e quella di bronzo per la pulizia degli spazi. La compagnia di bandiera del Granducato di Lussemburgo è sul podio anche per il servizio degli steward e per il check-in, mentre quella turca è tra le prime tre per i servizi d’intrattenimento e il rapporto qualità/prezzo.



«Queste indagini – commenta Alexandra Koukoulian, country manager di eDreams ODIGEO per l’Italia – ci permettono di monitorare il sentiment dei clienti, scoprire le priorità dei viaggiatori e adeguare la nostra offerta alle loro esigenze. Oggi gli utenti ci chiedono flessibilità, libertà di scelta, tempestività e convenienza perché con il web e il mobile i processi di prenotazione e di pianificazione delle vacanze sono molto cambiati. Noi crediamo che le agenzie di viaggi online siano oggi nella posizione migliore per fornire questo servizio e contribuire alla continua crescita di questo settore.»



Le classifiche complete, i punteggi e l’infografica sono consultabili al link: http://www.edreams.it/migliori-compagnie-aeree/